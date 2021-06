Policías caídos en Sinaloa, viudas en lucha: tenemos derecho a homologación

Sinaloa.- El día que asesinaron a Gilberto, el 2 de mayo de 2008, su hijo de 19 años, lo presintió. Cuando vio el movimiento de patrullas por el fraccionamiento Los Ángeles, en Culiacán, pidió las llaves de la camioneta a su madre y se fue a Tepuche.

Entrada la noche regresó. Sigiloso, se echó en la cama bocabajo. El timbre del teléfono sonó, Leticia tomó el auricular pero Gilberto se lo arrebató. El dolor reprimido encontró su cauce y se desbordó. “¡Mataron a mi apá!”, gritó José Gilberto.

Leticia hace una pausa. Sus pies se balancean al ras del piso y observa a través de la memoria: “A él no le gustaba que lloraran cuando alguien moría”, recuerda. “Por eso me ataco y ya no lloro, y digo: ‘cálmate, hijo. Te necesito entero’”.

Leticia recuerda que quienes lo vieron el día que lo mataron, Gilberto era acompañado por dos agentes más. Uno de ellos permaneció en la delegación de Tepuche aquejado por un dolor de estómago y dos más salieron a trabajar. De regreso fueron masacrados en la patrulla. “Yo duré mucho tiempo esperando verlo llegar”, confiesa.

La lucha

Con la muerte de Gilberto, vinieron las penurias. Clarita se volvió más callada y Gilberto sufrió crisis de ansiedad. Los 2 mil pesos mensuales que le daba la Policía municipal y los 2 mil 200 de pensión del Seguro Social, eran insuficientes.

Leticia, como otras viudas de policías, comenzó una lucha por una homologación salarial.

La necesidad le truncó esta aspiración y cedió a las presiones del municipio, y aceptó una mensualidad de 8 mil pesos.

“Tenemos derecho al 100 por ciento, a una homologación en la pensión, no los cuatro. A lo que gana un policía activo. Es en la lucha que estamos ahorita”, expresa Leticia.

Esa es la lucha de Leticia y de decenas de viudas de policías que buscan al menos ese beneficio por una vida entregada al servicio, y una muerte que sumió en el desamparo a una esposa y a sus hijos. “Yo me siento sola, desorientada”, susurra.