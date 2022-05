Policías de Ahome acusados de robo fueron denunciados ante la Vicefiscalía

Los Mochis, Sinaloa.- El joven profesionista César N, quien despojado de 2 mil 800 pesos presuntamente por dos agentes municipales preventivos de Ahome, la madrugada del domingo, en la colonia Bienestar de la ciudad de Los Mochis, ya interpuso la denuncia ante la Vicefiscalía Zona Norte.

La familia del afectado lo acompañó y estuvieron durante horas ante el agente del Ministerio Público quien les recepcionó la denuncia.

La familia hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto y es que no pueden andar trabajando en la calle policías que cometan abusos policiacos.

"Los policías me corretearon, incluso, me echaron encima la patrulla y me agarraron afuera de un domicilio. Luego me hincaron a la fuerza. Posteriormente me dijeron que estaba en un broncón, me subieron a la patrulla, de esas viejitas de color azul, me estuvieron 'paseando'. Incluso, me llevaron a Seguridad Pública de Ahome, pero no entramos y me trasladaron al banco ubicado en Santos Degollado y Álvaro Obregón, en la colonia centro. Ahí el policía que iba sentado en el asiento de atrás, se bajó de la patrulla, entró a los cajeros y sacó 2 mil pesos con mi tarjeta de débito y más tarde me soltaron", dijo el profesionista.

En la Vicefiscalía Zona Norte, se inició la carpeta de investigación 2163.