Policías de Investigación del Estado de Sinaloa se quedaron sin pago de prima vacacional

Los Mochis, Sinaloa.- Policías de Investigación del Estado se llevaron una desagradable sorpresa al acudir al cajero automático para retirar su pago quincenal y es que se percataron que les faltó el bono de la prima vacacional.

“No se vale que no me hayan depositado mil 700 pesos, el año pasado en estas mismas fechas me cayó el pago en tiempo y forma”, dijo uno de los policías.

Otro manifestó que le faltaron 1, 800 pesos y que era injusto. Asimismo otro elemento añadió que el año pasado le depositaron mil, 200 pesos, pero esta vez nomás no.

A parte siguen esperando el aumento de sueldo por el cual se manifestaron de manera tranquila en marzo de este año.

A los agentes les aumentaron el 10 por ciento, ayer, pero nosotros seguimos esperando ese aumento.