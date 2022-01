Policías de Tránsito no tienen jurisdicción para multar a transporte del servicio público en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Ante la inconformidad que han manifestado conductores del servicio público de transporte de Mazatlán de que han sido multados por elementos de Tránsito Municipal, el delegado de Vialidad y Transporte de Mazatlán, Mario Rafael González Sánchez, dio a conocer que dichos elementos están fuera de su jurisdicción.

“Hemos tenido ya ciertos problemas con la autoridad municipal, hemos llegado a acuerdos con el secretario del ayuntamiento, Edgar González ya que fuimos compañeros de legislatura, se ha logrado obtener acuerdos para que ya no nos estén afectando al transporte público, recordemos que el transporte público está regulado por la Dirección General de Vialidad y Transporte del Estado y Tránsito municipal es el encargado de regular al particular”, comentó González Sánchez.

Ha habido una cierta discrepancia y falta de conocimiento, nosotros como Vialidad no podemos multar a algún particular, ellos deben de respetar el ámbito de transporte público, si se tiene una campaña sobre el uso de polarizado no permitido, somos nosotros los encargados de sancionar y nosotros obligar a que serán retirarlos, aunque ahora los vehículos nuevos ya traen un tipo de tinte de color verde ámbar o color oscuro y no se puede sancionar por ese tipo de situaciones, informó “El Capi” Mario González.

“Les pedimos de la manera más atenta y sobre todo por la buenas relaciones que se lleva con el ayuntamiento y el señor presidente a que tomemos en cuenta que si la autoridad de Tránsito municipal está ahorita efectuando operativos, por cierto muy aplaudible sobre el retiro de polarizados no permitidos, pero también es necesario que respeten el ámbito jurídico de la Delegación de Vialidad y Transporte”, comentó González Sánchez.

Se mencionó además que ya se ha tenido pláticas con los dirigentes de ambas agrupaciones de taxis con el secretario del ayuntamiento sobre la situación de haber retirado vehículos por haber estado estacionados en sitios que ya están registrados de ante mano, en uno de esos casos fueron infraccionados 20 vehículos.