Policías irrumpen en vecindad, matan a perro y hieren a vecinos

CDMX.- Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) irrumpieron en una vecindad para una detención, pero en el proceso balearon a un perro, causándole la muerte, y golpearon a tres vecinos, en la Alcaldía de Iztacalco (CDMX).

Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo, en una vivienda ubicada en la calle Vainilla entre Cafetal y Canela, Colonia Granjas México.

Según los primeros reportes, agentes del Sector Tlacotal ingresaron a la vecindad para hacer una puesta a disposición de unas personas, aunque aún se desconoce el delito y si tenían permiso para ingresar en la propiedad privada.

En un video en poder de REFORMA, se observa a al menos seis policías entrar en uno de los cuartos y romper algunas cosas, mientras se jalonean con los inquilinos y patean en el suelo a una persona.

Ante la violencia de los uniformados, un perro raza pitbull ladra a los intrusos de la vivienda, hasta que muerde en el pie a uno de los policías y en respuesta, otro elemento le dispara al animal en tres ocasiones.

El can huye sangrando y más tarde, muere, según lo denunciado por vecinos.

Tras este dispositivo policial, al menos tres personas de la vecindad, ajenas a la intervención, fueron golpeadas por los elementos.

En tanto, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez señaló que todos los casos de abuso de autoridad o corrupción serían investigados, aunque no exista una denuncia penal y se exponga a los policías a través de redes sociales.

"No tengo conocimiento de ese caso en particular, he visto varios casos en las últimas semanas donde hemos estado, por instrucciones de la Jefa de Gobierno, sancionando de inmediato.

"Mandando a asuntos internos y en los casos en los que así amerita, al Ministerio Público, insisto en que estos casos se siguen dando, nosotros hemos dicho que no vamos a tolerarlo y que va a haber consecuencias en cada uno de ellos", expresó tras una entrega de patrullas en Miguel Hidalgo.