Policías mantienen el operativo en los bancos de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Tras la captura de una pareja de culiacanenses que asaltó a punta de disparos a un cuentahabiente, los asaltos a clientes de las instituciones bancarias se frenaron en la ciudad de Los Mochis.

Sin embargo, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome mantienen el operativo para dar seguridad a los cuentahabientes y a los bancos, tanto en el primer cuadro de la ciudad y fuera de este donde se ubican algunas instituciones bancarias.

Los agentes preventivos realizan recorridos en los alrededores de los bancos, donde revisan a personas y vehículos sospechosos.

Las patrullas y motopatrullas se mantienen activas en los horarios en los que operan las instituciones bancarias.

Los elementos de la Policía Municipal también están al pendientes que se cumplan con las medidas sanitarias, principalmente la sana distancia de las personas que hacen fila para realizar alguna transacción o trámite a las afueras de los bancos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome que fueron abordados ayer por reporteros durante un recorrido de vigilancia en un banco ubicado en pleno centro de la ciudad, indicaron que la instrucción de sus superiores es dar seguridad a los cuentahabientes y a las sucursales bancarias, toda vez que en las últimas semanas se presentaron algunos atracos cuantiosos a clientes.

“El personal de este cuadrante y elementos del Grupo de Operaciones Tácticas Especiales realizamos los recorridos para evitar que se sigan presentando más atracos a los cuentahabientes, después del arresto de la pareja ocurrido hace unos días ya no hemos tenido más asaltos, pero no podemos confiarnos, la seguridad sigue y también estamos al pendiente de que no se presenten robos violentos a los negocios, esa es nuestra labor”, comentó el agente preventivo, quien pidió se reservara su identidad por seguridad.