Policías municipales ayudan a mujer de Villa Juárez a dar a luz en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.-Un reporte llegó al servicio de emergencias, policías preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal fueron informados sobre una pareja que se ubicaba por el Pedro Infante, a bordo de un vehículo; ellos pedían ayuda, pues la mujer estaba a punto de dar a luz.

Los policías municipales no lo pensaron, de inmediato se dirigieron al lugar, sabían que los minutos eran clave para el bebé que se aproximaba a nacer, al llegar encontraron a Brenda y José, ellos se trasladaban desde Villla Juárez en busca de un hospital y no alcanzaron a llegar.

Los oficiales notaron que Brenda estaba en labor de parto y tomaron las medidas necesarias, guantes de látex en manos, y a trabajar. La prioridad era salvar la vida de la criatura, Brenda colaboró en todo momento, mientras José algo angustiado les pedía a los uniformados ayudaran a su esposa.

Fueron alrededor de 15 minutos cuando uno de los oficiales por fin logró ver la cabecita del bebé y pedía a la madre pujara con más fuerza, ella en silencio pujó, y de pronto la criatura salió, a decir de los Agentes Rosario Ignacio Gil León, e Isabel Bernal León, policías preventivos de la SSPyTM, quienes apoyaron en el hecho.

“Cuando yo llegué le dije: yo le voy a ayudar señora no se preocupe, no va a pasar nada. Yo le ayudé, saqué al niño, empecé a limpiarle la cara, la boca, todo lo que traía; la señora estaba muy seria, no decía nada, y el señor estaba nervioso, no hallaba que hacer”, mencionó complacido Rosario Gil.