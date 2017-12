Policías rescatan a niños víctimas de violencia

Culiacán, Sinaloa.- Agentes de la Unidad Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán lograron rescatar a cinco menores que eran agredidos física y verbalmente por su padrastro.

De acuerdo con los informes de la Policía Municipal, el caso de violencia familiar en el fraccionamiento Capistrano fue reportado al número de emergencias, por lo que los elementos de seguridad se trasladaron inmediatamente al lugar.

Los menores eran maltratados física y verbalmente por su padrastro. Foto: Cortesía.

Luego de resguardar a los afectados, éstos fueron trasladados a las instalaciones de la DSPyTM, donde recibieron la atención de trabajadoras sociales del departamento de Prevención.

Detienen a hombres armados involucrados en linchamiento

Culiacán, Sinaloa.- Como resultado de los operativos coordinados con los tres órdenes de gobierno, elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la 9/a. Z.M. y de la Policía Municipal, lograron la detención de cuatro presuntos delincuentes en posesión de armas de alto poder.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva, Ejército y Policía Municipal detuvieron a cuatro presuntos delincuentes en posesión de armas de alto poder, que se encuentran involucrados en golpizas con tablas a hombres.(Foto:cortesía).

El reporte señala que los efectivos realizaban recorridos y patrullajes por la zona de Culiacancito en la capital sinaloense cuando observaron un vehículo sospechoso que al notar la presencia de la autoridad se dio a la fuga, iniciando así una persecución.

Fue metros más adelante cuando se logró la detención de la unidad en la que viajaban Francisco Javier “N” de 19 años de edad, Jesús “N”, de 22 años de edad, Edwin Omar “N”, de 22 años y José de Jesús “N” de 26 años de edad, procediendo a la inspección del vehículo en donde se aseguró lo siguiente: 4 armas largas, 25 cargadores, 1 arma corta y cartuchos.



Cabe señalar que, los detenidos aparecen en un video que circula por las redes sociales en donde se observa como lesionan a otra persona, a la cual no se le ve el rostro, con una tabla cuando es sometido por otro mientras sostiene un equipo de radiocomunicaciones.

Armas de diverso calibre y cartuchos fueron decomisados a los presuntos delincuentes.(Foto: cortesía).

Ante esta situación, Gobierno del Estado sostiene su postura de no tolerar que se haga justicia por propia mano, dado a que las leyes de nuestro Estado no lo contempla de esa manera al no ser autoridades competentes, incluso no es permisible combatir un delito o hacer justicia al retener o privar de la libertad para lesionar a otro ciudadano, pues eso también es parte de un delito que se castiga en el Código Penal de Sinaloa.

Por ello, se mantiene la firme convicción de que existen autoridades competentes para dar seguimiento y castigar a quienes infringen la ley.