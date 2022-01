Por lavado de dinero y narcotráfico buscaban a canadienses asesinados en hotel de Xcaret, México

Quintana Roo.- Acusados de narcotráfico y lavado de dinero se encontraban los canadienses que fueron asesinados en un hotel de Xcaret, en el estado de Quintana Roo, al sur de México.

Fue el pasado 21 de enero del 2022 cuando se registró el ataque a balazos en el hotel de Xcaret que dejó dos hombres muertos, ambos de origen canadiense, y que según reveló la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, estaban acusados de múltiples delitos.

La Fiscalía de Quintana Roo presuntamente tenía vinculados a Robert James N y Thomas N, como responsables del delito de delincuencia organizada transnacional, así como de lavado de dinero.

Robert James está supuestamente vinculado desde 2019 a una red criminal de lavado de dinero y tráfico de drogas en Canadá y norte de Estados Unidos, principalmente éxtasis.

Por esos delitos la Policía de Canadá (RCMP) en coordinación con el programa Be On the Lookout (BOLO) ofrecieron una recompensa de 50 mil dólares a quien brindara información sobre el paradero del presunto delincuente.

Según el historial criminal, este sujeto huyó a Vietnam tras conocer de la recompensa en su contra y desde ahí lideró su organización criminal de la mano de la mafia vietnamita, luego que en 2009 estuviera bajo la lupa de la DEA.

La red del canadiense y los vietnamitas tuvieron alcance en países como Australia, Canadá, EU y México. En el País operó en Quintana Roo, que es disputado principalmente por los Cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación.

La Fiscalía de Quintana Roo confirmó que los sujetos fallecidos están relacionados con armas, robos, drogas y otros delitos.

Los hombres fueron atacados por un sujeto que al parecer había sostenido una discusión con ellos. En diversas fotografías difundidas por la Fiscalía de Quintana Roo se observa al gatillero caminar al lado de una de las víctimas.

Después el sujeto armado disparó contra los dos hombres y una mujer en la zona del bar en Xcaret.

Las autoridades mexicanas de Quintana Roo aún están enfocadas en la ubicación del atacante, pues a consecuencia de este los dos canadienses acusados de múltiples delitos, murieron al recibir atención médica.