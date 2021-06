Por miedo a militares, juez desecha pruebas a favor del sinaloense Omar Ulises

Sinaloa.- Por tenerles miedo a 20 soldados y un teniente, Anibal Castro, juez de control de Procesos Penales Federales con sede en Hermosillo, Sonora, desestimó todas las pruebas a favor de Omar Ulises Arcos Moreno, denunció su mamá Isabel Moreno.

El joven de 22 años, vecino de Culiacán fue baleado por militares el pasado 27 de marzo, cuando viajaba en una camioneta en el desierto de Sonoyta, Sonora, iba a tratar de cruzar la frontera de Estados Unidos para buscar una oportunidad de trabajo.

De acuerdo a los hechos, los militares iban persiguiendo a una camioneta la cual perdieron de vista y se encontraron en la que iba Omar Ulises y alrededor de 20 personas más y comenzaron a disparar.

El culiacanense resultó lesionado por una herida de bala la cual le entró por la espalda y le salió por el estomago y permaneció internado dos meses en dos hospitales. Los militares acusaron a Omar Ulises por tentativa de homicidio.

Audiencias

Omar Ulises fue dado de alta del hospital el pasado 26 de mayo y en la actualidad está en la prisión federal de Hermosillo, Sonora. El pasado 27 de mayo, fue su primer audiencia en la cual el juez Anibal desechó todas las pruebas a su favor.

De acuerdo a Isabel, su hijo fue acusado de posesión de armas, chalecos antibalas y cargadores, cuando él no llevaba nada, el juez desestimó el intento de homicidio contra los militares porque no se encontraron casquillos percutidos.

También contó que los chalecos que presentaron como evidencia los militares, y que supuestamente llevaban los hombres que les dispararon, estaban nuevos, los casquillos estaban limpios, cuando la defensa le dijo esto al juez, este se limitó a contestar que él no sabía si había llovido y por eso estaban limpios.

El juez tampoco admitió testigos a favor de Omar Ulises. A la audiencia no acudieron los militares alegando que habían hecho la solicitud para que se presentaran en Sonoyta, cuando debieron haberla hecho en la ciudad de México. Los ministerios públicos que atendieron el hecho tampoco se presentaron.

Lo que procede en el caso del sinaloense es la apelación para la no vinculación al proceso.

Aunque el juez sabe que su hijo es inocente no lo va a reconocer porque al hacerlo va a salir la verdad de que los militares le dispararon a su hijo cuando él mismo estaba desarmado, comentó la señora.

Desesperación

Isabel está planeando ir a la Ciudad de México y llevar los videos de las audiencias para que en la Presidencia de la República se conozca el actuar del Juez, quien asegura no es corrupto porque eso fue lo que le dijeron y lo que tiene es miedo a los militares.

Pide al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que la ayude en su caso y a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Rosario Ibarra Piedra, que atiendan su denuncia.

Explicó que presentó su queja en la CNDH y le asignaron a Mario Romero, pero este les dijo que no iba a defender a Omar Ulises hasta que lo absolvieran y ya no ha querido saber nada de él lo que le parece muy injusto.

El Dato

Gastos

Omar Ulises sigue enfermo por las heridas de bala y requerirá otra operación en el hospital sus familiares han gastado más de 800 mil pesos. “Él no traía armas, no sabe usarlas, y no se enfrentó al Ejército”, asegura su familia.