Por no portar casco, la infracción que más aplica Tránsito de Ahome a motociclistas

Los Mochis, Sinaloa.- Los agentes de Tránsito Municipal, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome, continúan con el operativo permanente de aplicar infracciones a conductores de motocicleta que no observan las reglas de tránsito.

Entre estas destacan por no portar el casco protector cuando circulan en estos frágiles vehículos, también no portar placa y no contar con licencia de conducir.

El desconocimiento de las reglas o leyes por parte de los motociclistas no los exime de su aplicación.

Con este operativo las autoridades municipales buscan prevenir hechos de tránsito donde los protagonistas sufren pérdidas materiales, monetarias, discapacidades en las personas, y en algunos casos la muerte.