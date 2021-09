Por supuestas amenazas a youtuber de la "mañanera" de AMLO, juez vincula a proceso a reportero

México.- Un juez federal resolvió vincular a proceso a Daniel Blancas Madrigal, reportero del periódico "La Crónica", por el presunto delito de amenaza contra el youtuber Hans Salazar, quien asiste a las conferencias matutinas de Palacio Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El hoy imputado declaró a El Universal que la sentencia emitida por el integrante del Poder Judicial en su contra, el pasado sábado, 11 de septiembre, se debe al trabajo critico que hace hacia el gobierno federal. Blancas Madrigal acusó que la actual administración convirtió a los youtubers en "reporteros" a fin de que puedan hacer preguntas a modo.

A pesar de ser vinculado a proceso, el periodista de "La Crónica", aseguró que él seguirá haciendo sus trabajos de investigación. Además, aunque sostuvo que hay "consigna", sostuvo que usará los medios legales para afrontar el delito del que se le señala.

El comunicador expuso que si bien en marzo de 2020 había protagonizado junto a Hans Salazar un breve altercado, al calor de lo que sucedía en la conferencia del titular del Poder Ejecutivo Federal, aseveró que él nunca lo agredió.

No obstante, el juez judializó el caso con videos que, a decir de Daniel Blancas, están editados. Aunado a ello, el jurista se habría valido de testimonios "orquestados" por cuatro personas: Salazar; Sandra Aguilera, Carlos Pozos y Paul Velázquez.

Consideró que, a través de sus crónicas, ha logrado describir a todos aquellos reporteros creados por el gobierno de López Obrador, los cuales se han prestado para acudir a sus actos públicos matutinos a montar un espectáculo.

Blancas declaró que el juez le impuso, como medida cautelar, no acercarse a las cuatro personas anteriormente referidas al menos a dos metros de distancia, no obstante, no se encuentra imposibilitado para seguir acudiendo a las "mañaneras".

Por su parte, recordó que cuando se dio el pequeño conflicto entre él y Hans Salazar, la Presidencia de la República no lo sancionó, castigó o si quiera le llamó la atención, ya que los asistentes al evento saben que hay una normativa que deben seguir y él no la violentó.

Por último, Daniel Blancas Madrigal adelantó que buscará ayuda legal por medio de un grupo de abogados, entre ellos, la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados AC, ya que, sostuvo, cualquier reportero podría pasar por su misma situación cualquiera de estos días.