Presentan denuncia tras muerte de paciente lesionado en el IMSS

Los Mochis, Sinaloa.- Justicia y que se castigue al enfermero que agredió a su familiar piden los familiares del paciente del IMSS agredido en esa institución de salud en la ciudad de Los Mochis.

En un video difundido en redes sociales, Fernando C., hijo de Gilberto C., señaló que ya interpuso la denuncia correspondiente ante la Vicefiscalía en la Zona Norte.

“Mi exigencia es que pague lo que cometió, que ya no se le permita trabajar en una institución donde se atiende a las personas, porque una persona que comete esos actos no debería estar trabajando”.

Señaló que su padre sufrió una herida de aproximadamente 30 centímetros luego de que el enfermero Víctor R. lo atacó sin motivo alguno.

Asimismo, indicó que su padre ingresó a la institución por enfermedades renales y crónico-degenerativas.

“Mi papá, un hombre que tiene paralizado el hemisferio izquierdo, donde no se puede mover, y aparte, desde hace más de seis días no puede hablar... él no se pudo defender, él no pudo ni siquiera gritar de lo que le estaba pasando”.

Hizo un llamado a las autoridades para que se investigue y “no dejen impune esta acción, este delito”.

El mismo personal del IMSS informó que el enfermero es muy conocido en el IMSS y ya ha tenido señalamientos de malos tratos hacia los pacientes; sin embargo, presuntamente no se ha logrado hacer nada porque lo defiende el sindicato.