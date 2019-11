Presentan otra acusación por agresión contra policías de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Otra nueva acusación en contra de agentes preventivos de Ahome fue presentada por un civil ante la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección.

El quejoso asegura que los elementos policiacos lo arrestaron de manera injusta y además lo agredieron a golpes.

El arresto se efectuó la tarde de antier en la colonia Los Almacenes, ubicada en la zona industrial de esta ciudad.

Los hechos

José Eduardo R. acudió ayer a la redacción de EL DEBATE y narró a reporteros que antier salió de su trabajo para acudir a su domicilio a comer, y en el trayecto fue interceptado por dos agentes de la Policía Preventiva que tenían un retén en la colonia Los Almacenes.

A él lo interceptaron porque la motocicleta que conducía no traía placa. Los agentes policiacos andaban en las motopatrullas PM-0808 y PM-0813.

Él reconoce que efectivamente cometió una infracción por no portar la placa y que además sabía que hay un operativo para retener las motocicletas.

Los agentes policiacos comenzaron a recabar los datos de la ligera unidad pero José Eduardo decidió tener una evidencia contundente de que los agentes policiacos se llevaban retenido el vehículo, por lo que comenzó a grabarlos con su celular, acción que molestó a los preventivos, quienes reportaron los hechos a sus superiores.

Veículo. Los agentes preventivos trasladan a Tránsito Municipal la motocicleta de José Eduardo. Foto: Cortesía

La agresión

El joven, quien trabaja en una refaccionaria, agregó que a los pocos minutos llegaron dos agentes preventivos en la patrulla PM-3230, y se dirigió a él.

“A mí me preguntó que si qué estaba pasando y como seguí grabando con el celular me lo arrebataron y me dieron una cachetada".

A José Eduardo lo esposaron y lo subieron a la patrulla para trasladarlo a la Barandilla.

El joven asegura que en el trayecto los policías lo agredieron a golpes en la cabeza. Incluso estuvieron a punto de caer a un canal y en el movimiento de la patrulla también tuvo algunos golpes.

“Lo que les molestó a los policías fue que los grabara, a mi celular le quebraron la pantalla, y no había justificación para que me golpearan y trataran de esa forma, por eso hoy (ayer) los denuncié en la Comisión de Honor y Justicia”, comentó José Eduardo.