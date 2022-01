Presunto asesino de Euleterio, acusado de matar a la niña Alma Delia, aún sin ser presentado ante la autoridad

La Fiscal General del Estado precisó que no se puede determinar aun por parte de Fiscalía el móvil del crimen cometido en el interior del penal de Aguaruto, este 25 de enero, sino que serán las mismas indagatorias, que todavía están en proceso, cuando se determine.

Bruna Quiñones precisó que periciales ya se apostó en el penal de Aguaruto donde se suscitó el hecho, todavía no se tienen los dictámenes finales; así también se han practicado algunas entrevistas de las cuales no se puede dar a conocer el contenido porque forman parte de la carpeta de investigación.

La Fiscal informó que continúa abierta la carpeta de investigación por homicidio de Euleterio “N”, vinculado por feminicidio de la menor quien contaba con 6 años de edad. Es por eso que destacó que todavía no se ha puesto a nadie a disposición por el delito de homicidio.

Sinaloa.- De acuerdo con la Fiscal de Sinaloa , Sara Bruna Quiñonez, el presunto asesino de Euleterio enel penal de Aguaruto, en Culiacán, hasta la mañana de hoy jueves 27 de enero, no había sido presentada ante el Ministerio Publico para que responda sobre las acusaciones de supuestamente haber privado de la vida a quien fue señalado de matar a la pequeña Alma Delia ‘N’, en los últimos días del 2021 en un campo agrícola del municipio de Navolato.

Hernán Alfaro Editor de policiaca

Egresado desde el 2009 y titulado como licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Durango con sede en Culiacán.

A partir de marzo del 2010, se me da la oportunidad de ingresar en editorial EL DEBATE primeramente como reportero para el periódico LA I donde estaba desarrollándome como reportero en diferentes secciones por un lapso estimado de dos años.



Posteriormente se me dio la oportunidad de iniciar mi labor en la misma empresa, pero ahora para periódico EL DEBATE donde comencé a desarrollarme en temas de seguridad, cubriendo Nota Roja también como parte para el equipo de reporteros.

Actualmente, estoy como editor de la sección de Policiaca en lo que respecta al área de Culiacán, con el propósito de brindar la información más veraz y objetiva, con un buen grupo de trabajo.



Además, durante mi estancia, he sido parte del equipo que ha realizado coberturas en desastres naturales como el huracán Manuel y Williams entró tipo de hechos que han impactado a la sociedad.

En otra parte, cuenta con distintos cursos como: La Reforma Penal y la Construcción de la Noticia, Comunicación, y Retroalimentación como parte de Recursos Humanos de EL DEBATE.