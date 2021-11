Prevención, única vía para erradicar la violencia de género en Sinaloa

Sinaloa, México.- Pese a las denuncias interpuestas ante las autoridades por diferentes casos de violencia contra las mujeres, en Sinaloa impera la impunidad, por lo que, para evitar que los índices sigan en ascenso, es necesario que se promueva la prevención, consideró la vocera del colectivo denominado No se Metan con Nuestras Hijas, Priscila Salas Espinoza.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este 25 de noviembre, Salas Espinoza reconoció que las estadísticas de delitos en que se violenta a las mujeres es alarmante en Sinaloa y, sobre todo, cuando las víctimas son niñas y adolescentes.

Una muestra de ello es que Culiacán se encuentra en el tercer lugar en feminicidios a nivel nacional. Además, los espacios son cada vez menos seguros para las mujeres, ya que, de acuerdo con el Inegi, el cajero automático, el banco, el transporte público, la calle y su propio hogar son los sitios donde más se sienten en riesgo.

Estadísticas oficiales

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa presenta un apartado de estadísticas de delitos y otro de mujeres ofendidas en su página oficial: fiscaliasinaloa.mx, donde, hasta el 30 de septiembre de 2021, en Sinaloa se habían registrado 33 feminicidios, 16 de ellos en Culiacán, 4 en Mazatlán, 3 en Ahome, igual que en Guasave y Navolato, 2 más en Sinaloa municipio, 1 en Angostura y otro más en Rosario.

De los feminicidios registrados por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, 31 han sido víctimas mayores de edad y 2 niñas, donde se suman 5 mujeres víctimas de homicidios dolosos, delito que en total presenta 38 casos.

Entre las estadísticas de la Fiscalía, los delitos de mayor incidencia en ofensa a las mujeres son: violencia familiar o intrafamiliar, con un registro de 3 mil 668 casos; mil 515 lesiones dolosas, 610 mujeres han presentado denuncias por amenazas, 568 mujeres han sido víctimas de robo de vehículo, 480 de daños culposos, 287 han denunciado abuso sexual o atentados al pudor, 241 han sido víctimas de fraude, 207 en daños dolosos, 200 mujeres han sido violadas y 199 fueron despojadas de sus pertenencias, con cifras estimadas al 30 de septiembre de 2021.

Porcentaje de población con percepción de inseguridad por tipo de espacio según sexo, 2021. Foto: Debate

Un daño que incrementa

Priscila Salas Espinoza, del colectivo No se Metan con Nuestras Hijas, destacó que la política pública encaminada a gobernar, debe tomar en cuenta al 51 por ciento de la población que somos las mujeres, deben tener perspectiva de género y deben considerarlas en todos los roles y aspectos de la vida, no solo como víctimas.

“Nos negamos a creer que todas aquellas políticas que están encaminadas al acceso a la procuración de justicia vayan a prevenir las violencias de género, no es el punitivismo o la vía penal, tenemos derecho a todas las vías de justicia, pues no solo somos víctimas, sino que somos estudiantes, madres de familia, trabajadoras, ciudadanas en general, con los mismos derechos, y cuando se garanticen nuestros derechos humanos, no solo cuando se nos vea como víctimas, entonces vamos a prevenir la violencia”, sentenció.

Sinaloa, dijo, tiene graves problemas de violencia intrafamiliar que se agudizó con el confinamiento a causa de la pandemia por Covid-19.

“Tenemos cifras muy altas que aumentaron, sobre todo, en casos de abuso sexual, violencia intrafamiliar, más aún durante la pandemia, y ha incrementado la denuncia, pero no ha bajado la impunidad, y eso es preocupante en Sinaloa”.

Destacó que se debe trabajar en bajar los índices de impunidad, y para ello se debe empezar con dejar de ver a las mujeres como víctimas y empezar a verlas como ciudadanas en general, donde se garanticen todos sus derechos humanos para tener una táctica preventiva y que deje de normalizarse este problema, según consideró.

Lo anterior se evidencia en Culiacán, Sinaloa, por ejemplo, que se encuentra en el tercer lugar en feminicidios a nivel nacional, solo por debajo de Tijuana y Ciudad Juárez, respectivamente, mientras que en el cuarto sitio se ubica Guadalajara, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hasta el pasado 3 de noviembre.

Rosa Icela Rodríguez, representante de esta dependencia, mencionó que en el primer periodo de enero a agosto de este año, Culiacán ya se encontraba encabezando la lista de los 100 municipios con más feminicidios del país, siendo estos la expresión máxima de la violencia que se ejerce contra las mujeres.

Porcentaje de población con percepción de inseguridad por sexo, 2011-2021. Foto: Debate

Percepción de inseguridad

Asimismo, de acuerdo con el Inegi, en 2021, el 20 por ciento de mujeres de 18 años o más reportó percepción de inseguridad en casa; en 2020, 10.8 por ciento de los delitos cometidos en contra de las mujeres fue de tipo sexual y en el mismo año, el 23.2 por ciento de las defunciones por homicidio de mujeres ocurrieron en la vivienda.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), a partir de 2016 y hasta 2018, se registra un incremento en el porcentaje total de la población con percepción de inseguridad en los contextos en que residen, llegando a un máximo de 79.4 por ciento en 2018. A partir de esa fecha, se observa un descenso hasta 2021 que registró una cifra de 75.6 por ciento. Cuando se observan estos datos por sexo, es notorio que la percepción de inseguridad es mayor en las mujeres y que la diferencia respecto a los hombres se ha incrementado en los últimos años, alcanzando hasta siete puntos porcentuales en 2020, es decir, 81.7 por ciento en mujeres contra 74.7 por ciento en hombres.

En este sentido, la Envipe indaga sobre la percepción de inseguridad en lugares específicos, donde, para 2021, la tendencia es similar en hombres y mujeres. Los cajeros automáticos en vía pública son los lugares donde se percibe mayor inseguridad; no obstante, en todas las categorías la percepción es mayor en mujeres que en hombres. Cabe resaltar el caso específico de la casa, el cual ha sido un espacio socialmente asignado a las mujeres como lugar seguro para desarrollar la mayor parte de sus actividades y en donde el 20 por ciento de las mujeres de 18 años o más reporta sentirse inseguras, cuatro puntos porcentuales por encima de los hombres.

Existe una notable diferencia en el tipo de violencia que enfrentan las mujeres con respecto a los hombres, que se hace evidente al analizar la distribución de los delitos distinguiendo por sexo de la víctima.

Mujeres, más violentadas

De acuerdo con la Envipe 2021, 10.8 por ciento del total de delitos cometidos contra las mujeres es de tipo sexual , mientras que en el caso de los hombres estos delitos representan 0.8 por ciento. Para las mujeres, los delitos sexuales ocupan el cuarto lugar, mientras que para los hombres se ubican en la novena posición.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) en la edición del segundo trimestre de 2021, incluye un módulo de acoso con información sobre aquellas personas de 18 años o más en zonas urbanas que han enfrentado acoso o violencia sexual en lugares públicos. En 2021, el 22.8 por ciento de las mujeres declararon haber enfrentado intimidación sexual, en comparación con 5.8 por ciento en los hombres; mientras que, en cuanto a abuso sexual, el caso de las mujeres (7.3 por ciento) es poco más de cinco puntos porcentuales por encima de los hombres en el mismo periodo.

La ENSU también reaccionó a la realidad de la pandemia mundial por covid-19, que trajo consigo periodos prolongados de estancia en casa y un incremento en la violencia contra las mujeres como resultado de este confinamiento. En específico, la ENSU incluyó un módulo que indaga actos de violencia en el entorno familiar en zonas urbanas en el tercer trimestre de 2020 y 2021.

Al analizar ambos periodos, se confirma un mayor porcentaje de mujeres que declaran haber enfrentado algún tipo de violencia en el entorno familiar en 2020, periodo de mayor confinamiento, respecto a 2021; sin embargo, se observa un aumento sostenido en 2021, alcanzando su máximo en agosto, con niveles similares al mismo mes en 2020.

Los datos

OMS. Las estimaciones sobre la prevalencia de la violencia de pareja van del 20 % en el Pacífico Occidental, 22 % en los países de ingresos elevados y Europa, 25 % en las Américas, 33 % en África, 31 % en el Mediterráneo Oriental y 33 % en Asia Sudoriental, zonas geográficas establecidas por la OMS.

Estudios internacionales. Además de la violencia de pareja, el 6 % de las mujeres de todo el mundo refieren haber sufrido agresiones sexuales por otras personas, aunque los datos al respecto son más limitados.

Para entender...

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la violencia contra las mujeres se encuentra definida como “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público” . Estas acciones u omisiones constituyen una violación a los derechos humanos de las mujeres al no garantizar su libertad, desarrollo y seguridad.

La violencia contra las mujeres es un problema de alcance global. Por ello, hace más de dos décadas la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió una resolución que establece el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuya finalidad es coordinar actividades para concientizar y dimensionar la magnitud del reto de una vida libre de violencia.