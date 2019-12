Previo a Navidad, asaltan a mano armada dos bancos en Mazatlán

Mazatlán.- Dos asaltos simultáneos a dos bancos se registraron la tarde de hoy en diferentes lugares del puerto, uno de ellos en el Banamex que se encuentra en la avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta de la colonia Niños Héroes y el otro en Banregio que se ubica en la avenida Camarón Sábalo de la Zona Dorada, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 12:00 horas del medio día.

En Banamex

La información proporcionada en el asalto de Banamex, se dice que fueron tres sujetos armados con pistolas cortas quienes ingresaron al inmueble y comenzaron a amenazar a las personas y las pusieron boca abajo.

Luego de eso se dirigieron a las cajas y se llevaron el dinero junto con cinco teléfonos celulares propiedad de los trabajadores de dicho banco, tras esta acción los ladrones se dieron a la fuga sin dejar rastro.

“Yo iba entrando al banco y vi que un joven como de unos 16 años me dijo entra y tírate al piso, de ahí dura como tres minutos tirado y se fueron así como si nada, no me quitaron nada, pero si me lleve el susto de mi vida, uno de ellos de lo único que me acuerdo es que le hacia falta la oreja izquierda”, expresó uno de los afectados.

Especial

Al lugar llegaron agentes de la Policía Municipal quienes cerraron las puertas del banco, asimismo se solicitó la presencia de Cruz Roja ya que una de las víctimas comenzó a sentirse mal.

Los paramédicos a su arribo comenzaron a brindar los primeros auxilios pero no trasladaron a la mujer ya que solo tenia una crisis nerviosa.

Fue personal de la Fiscalía General del Estado quien se hizo cargo de levantar el reporte del robo para iniciar las carpetas de investigación y así mismo dar con los responsables del asalto, se desconoce el monto robado.

Banregio

El otro asalto ocurrió en el Banregio que se encuentra en la Zona Dorada un cuentahabiente acudió a dicho inmueble a retirar dinero de su cuenta directamente a las cajas del banco, una vez que salió del negocio este fue asaltado por unos sujetos abordo de una motocicleta.

Especial

Quienes una vez que le quitaron el dinero se perdieron por las calles de el fraccionamiento Lomas de Mazatlán, el afectado dio aviso de las autoridades sobre el hecho.

Agentes municipales realizaron un recorrido por la zona para ver si daban con los ladrones pero la búsqueda fue negativa ya que estos se fueron sin dejar rastro alguno.

Fue así que personal de la Fiscalía General del Estado realizo el reporte para iniciar con la carpeta de investigación.

A su vez la persona afectada fue invitadas a las instalaciones del Ministerio Público para que levantara la demanda por robo.

No hubo quien se diera cuenta del asalto pues este fue de manera fugaz, ya que parecía que estaban esperando a hombre para despojarlo de su dinero.