Primer cuatrimestre de 2019 a 2022 contabiliza más de 22 mil delitos en Sinaloa

En este caso, en el primer cuatrimestre del 2021, los casos se dispararon a más de dos mil denuncias, pero entre 2019 y 2020 bajó la tensión al contabilizarse a menos de mil 500 sucesos violentos, donde los delincuentes usaron cualquier tipo de elemento que no fuera armas de fuego o armas blancas; sin embargo, esta última herramienta es la que produjo, en segundo lugar, más lesiones.

Los asesinatos no se quedaron atrás en cuestión de incidencias, ya que se levantaron 642 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso durante enero a junio del periodo 2020 a 2021, no sin antes destacar que en 2019, en esa misma secuencia de meses, los crímenes llegaron a los más de 800 casos, y para este año, esta situación ha venido mostrándose de manera descendente.

Sinaloa.- Los números de denuncias ante las agencias del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) solamente en los periodos de enero a junio del 2019 al 2022 , con base en datos estadísticos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, demuestran que dentro del 2020 al 2021, en Sinaloa , los delincuentes no se encerraron en casa, sino más bien aprovecharon para llevar a cabo sus fechorías al robar en viviendas y negocios, así como se encargaron del despojo violento de motos y carros, con más de 22 mil delitos.

