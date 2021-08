Procedía de Guasave, Sinaloa el camión que chocó en Sonora; saldo de 4 muertos y 7 heridos

Sonora.- Un aparatoso choque se registró la madrugada de este miércoles por la carretera Sonoyta-San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora, entre un camión de pasajeros procedente de Guasave y un tráiler que transportaba unidades último modelo, dejando como saldo cuatro personas fallecidas, siete heridos y cuantiosos daños materiales.

El hecho se confirmó con personal de la línea de Trasportes Nortes de Sinaloa, quienes señalaron que dicho autobús había salido de Guasave, Sinaloa, a las 13:00 horas de ayer y fue subiendo pasaje en su trayecto.

Dieron a conocer una lista de 11 pasajeros, pero se negaron a detallar quiénes eran los fallecidos hasta el momento, sino hasta que sea la autoridad competente quien lo informe.

En base a lo publicado por el diario Tribuna de San Luis, el accidente se reportó a las 3:30 horas de hoy y tuvo lugar a la altura del kilómetro 150 de la carretera en mención, como a 45 kilómetros de San Luis Río Colorado.

Presuntamente se trató de un choque por alcance del autobús contra el tráiler Kenworth, modelo 2008, que iba cargado de vehículos último modelo, con destino a Mexicali.

El autobús salió de Guasave, Sinaloa, con destino a Mexicali, Baja California. Foto: Cortesía

Entre los pasajeros que salieron de esta ciudad y otros puntos de abordaje se mencionan los nombres de Blanca Angélica L., Rony Alexander C., Juan C., Dorian Obed V., Ian V., Carmen V., Eduardo B., Herlinda L., Daniel V., Lucía M. y del chofer aún no se dan las generales.

Elementos de grupos de emergencia, Cruz Roja, Cruz Ámbar, Rescate de Sonora Internacional, Bomberos Rurales, Bomberos Voluntarios, Bomberos Municipales y Comisión Nacional de Emergencias, reportaron haber auxiliado a 11 pasajeros, trasladándose en ambulancias a hospitales locales.

Oficiales de la Guardia Nacional-División Carreteras, oficialmente contabilizaron cuatro muertos y siete heridos.

Fueron los Bomberos Voluntarios con el equipo "Quijadas de la vida" los que trabajaron para rescatar tres cuerpos sin vida del autobús de colores blanco y verde, dos mujeres y un hombre, ya que la otra persona que perdió la vida quedó fuera del vehículo.

Leer más: Trágico: Choque en carretera a San Luis Río Colorado deja 4 muertos y 7 lesionados

De momento no se especificó quiénes eran los finados y heridos, ni datos de los choferes del tráiler y el autobús.