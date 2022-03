¿Qué pasó? Vuelcan dos tráileres en el poblado El Talayote, Culiacán

Culiacán Sinaloa.- Aparatosa volcadura de dos tráileres en el poblado El Talayote perteneciente a Las Tapias en el municipio de Culiacán, Sinaloa

La volcadura de dos tráileres cargados con grava se registró la tarde del lunes cuando al querer rebasar en la curva de la carretera entre el poblado El Talayote y Las Tapias por causas desconocidas perdieron el control ambos conductores y volcaron a los costados de la carretera.

El reporte se dio después de las 17:00 horas cuando se informó de un choque entre dos tráileres. De inmediato se trasladaron al sitio agentes de Seguridad Pública y Tránsito al lugar de los hechos al llegar confirmaron que dos vehículos tráileres cargados con material mineral se di0 un tipo choque volcadura.

Paramédicos de cruz roja perteneciente a la sindicatura de Quila arribaron al sitio y confirmaron que los choferes no resultaron heridos y no hubo necesidad de algún traslado.

Por información de las autoridades señalaron que los hechos se dieron cuando el primer tráiler se volcó con la carga de material mineral después de una curva. Y fue cuando un vehículo particular con familia pretendía auxiliar al chófer y atrás venía otro tráiler cargado y al ver el auto particular no pudo detenerse al intentar estrellarse contra el auto parado en la mitad de la carretera y este trailer volcó con la carga al otro costado.

Vuelcan dos tráileres en el poblado El Talayote, Culiacán | Foto: Cortesía

Según las información de los testigos todo fue para evitar una desgracia mayor porque en el automóvil particular viajaban unos niños con familia. Y el camión tipo tráiler por evitar el estrellamiento se volcó.

Afortunadamente en este aparatoso accidente no hay víctimas que lamentar dejando daños materiales por miles de pesos.

Los agentes de tránsito levantaron el parte legal de ambos vehículos para el deslinde correspondiente y la empresa particular dueños de ambos trailer arribó al sitio.