¿Qué pasó en el restaurante Mar & Sea en Culiacán?

Aún no se ha determinado el número de personas que fueron levantadas. Foto: Archivo EL DEBATE.

Culiacán, Sinaloa - Al confirmar la privación de la libertad de civiles en el interior del restaurante Mar And Sea, el fiscal general del estado dijo que no se ha determinado el número de personas levantadas, pero sí la liberación de una de las víctimas, quien se encuentra sana y salva.

Juan José Ríos Estavillo descartó que entre los comensales privados de la libertad se encuentre el ex director del Registro Público de la Propiedad y Comercio, Enrique Armit.

Respecto al hecho, informó que se estima la participación de al menos 10 personas armadas a bordo de dos vehículos.

Precisó también que el Ministerio Público del fuero común recogió nueve vehículos en la zona del estacionamiento del restaurante, los cuales han sido integrados en la carpeta de investigación para determinar la propiedad.

Recogieron los vehículos de las personas levantadas. Foto: Archivo EL DEBATE.

Ante la pregunta expresa de cómo saber que entre los más ofendidos de los hechos no esté el ex funcionario mencionado, sólo señaló que no se tiene acreditada su participación en estos hechos.

¿QUE PASÓ?

Serían las 00:30 horas, cuando en varias unidades, entre las que se destacaban una jeep rubicon amarilla y una camioneta pickup Silverado blanca, un numeroso grupo de hombres con armas de alto poder y empecherados tomaron por asalto el local.

Al irrumpir abruptamente la velada, los clientes presentes intentaron huir, pero los accesos habían sido copados por los pistoleros.

Los empleados del lugar fueron obligados a tirarse al piso y despojados de sus teléfonos celulares y carteras, en tanto que los clientes varones eras sacados del lugar, a las damas presentes no se les molestó, esto de acuerdo a la versión de un testigo.