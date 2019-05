"Que se haga justicia, no fue un perro al que se atropelló”

Los Mochis, Sinaloa.- Consternados y con sentimientos encontrados, familiares de Guadalupe Ramón Osorio, quien este viernes perdió la vida como consecuencia de los severos golpes que recibió al ser embestido por una patrulla de Vialidad el pasado miércoles, piden al municipio que finque responsabilidades en torno al caso.

Carlos Francisco Navarro Escárrega, familiar del fallecido, agradeció el hecho de que las autoridades se hagan responsables de cubrir los gastos funerarios; sin embargo, dijo que esto no es suficiente para reparar el daño que se causó a la familia.

Exigencia

En especial porque hasta el momento la Fiscalía no ha resuelto el caso, por lo que la aseguradora de la unidad oficial no se ha hecho cargo de los gastos que aún permanecen en el hospital particular en donde se atendió desde el momento del incidente y la familia no tiene la manera de cubrir la cuenta.

“Quisiera que mis palabras llegaran al señor gobernador Quirino Ordaz Coppel y a las estancias más grandes. Quisiéramos que solamente el responsable recibiera su castigo porque fue un accidente imprudencial o no, o mala suerte mi sobrino, pero no fue un perro al que atropellaron”, destacó.

En ese sentido, pidió que se haga justicia y que no se encubra al agente que llevaba la unidad, como se ha hecho sentir durante estos días.

Que se haga justicia, que den la cara, que se hagan responsables. Desconozco quién es el muchacho (agente) y la verdad es que si lo tuviera enfrente no sé qué pasaría, pero sí le pido que dé la cara aunque ya hay una demanda sobre él (agente)

Con respecto a que se dice de manera extraoficial que el gobierno municipal pudiera culpar al ahora fallecido como responsable del accidente, Navarro Escárrega comentó que esto sería seriamente lamentable, en especial porque se perdió una vida.

“Están hablando de que quieren voltear los hechos, pero puedo decir que mi sobrino no era delincuente para que lo fueran correteando, incluso la patrulla ni la sirena llevaba prendida, dicen que las torretas pero por ser de día ni siquiera se ven si es que iba a una emergencia”.

Por último, agradeció también a la ciudadanía que se ha unido al dolor de la familia que ahora vela los restos de Guadalupe en el domicilio que lo vio crecer.

Gastos funerarios

Por su parte, Juan Fierro Gaxiola, secretario del Ayuntamiento, informó que el municipio se hará cargo de los gastos funerarios y que incluso ya se tuvo acercamiento con los familiares a fin de ponerse a sus órdenes para lo que adicionalmente necesiten.

“Mis más sinceras condolencias de parte del Ayuntamiento para la familia a quienes se les ha estado apoyando desde el día del accidente. Se le apoyó con algunas unidades de sangre, también plasmas y hoy un apoyo económico voluntario por parte de funcionarios”.

Destacó que este apoyo es independiente a lo que resulte de la investigación que realiza la Fiscalía, que lleva a cabo este proceso para fincar o deslindar responsabilidad.

“Este apoyo es independientemente de quien resulte responsable. Por el momento no se puede responder con la deuda del hospital porque hasta este momento no hay responsabilidad jurídica para el municipio. La Vicefiscalía ya se encargará de la investigación y estaremos muy atentos a lo que resuelva, ahorita ya se tuvo un acercamiento con los familiares”, expresó.

Para entender...

Patrulla de Vialidad arrolla a vecino de esta ciudad

Fue la mañana del pasado miércoles, cuando una unidad de vialidad arrolló a un vecino de Residencial Alameda cuando este se dirigía a su centro de trabajo.

Desde ese momento, el afectado fue internado en una clínica particular, pero la aseguradora de la patrulla no se ha querido hacerse cargo de los gastos.

Los familiares piden al municipio que hagan justicia, se castigue al responsable y se cubran los gastos médicos que quedó en