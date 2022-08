Escuinapa, Sinaloa.- Al interior de un domicilio de la colonia Centro en Escuinapa, se registró el ataque de un enjambre de abejas a un hombre que se encontraba en el patio, quien quedó inconsciente ante la magnitud del ataque de estos insectos; fue auxiliado por elementos de Bomberos Voluntarios.

El hecho se registró alrededor de las 14:00 horas de este sábado 20 de agosto, en el interior de una vivienda ubicada en la calles Occidental, entre 5 de Mayo y Francisco Pérez, cuando un hombre se encontraba en el patio y una gran cantidad de abejas empezaron atacarlos.

Las picaduras fueron en exceso ocasionando que el hombre se desvaneciera y quedara inconsciente en el interior de este domicilio.

¡Quedó inconsciente! Enjambre de abejas ataca a hombre en vivienda de Escuinapa, Sinaloa

Los vecinos se percataron de lo sucedido y rápidamente solicitaron la intervención de elementos de corporaciones de emergencia; arribando al lugar persona especializado y con equipamiento para realizar las maniobras de rescate.

La víctima fue auxiliado y se le brindaron los primeros auxilios para estabilizarlo y posteriormente fue trasladada en una unidad de Bomberos Voluntarios al hospital general en donde quedó en observación médica.

Los elementos de Bomberos Voluntarios hicieron el llamado a la población que en caso de detectar un enjambre de abejas, no agredirlo, no arrojarles agua o jabón, no prenderles fuego. Ya que la picadura de estos insectos en ocasiones puede generar la muerte.

En caso de detectar un enjambre pueden llamar a través del 911 para alertar a la autoridad municipal y que personal especializado pueda acudir para retirar y reubicar en un lugar seguro a estos insectos que son tan importantes para el ciclo natural de esta región.