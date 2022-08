Queman a hombre y abandonan su cuerpo en El Salto

El Salto, Jalisco.- En un lote baldío de la Colonia Nuevo Paraíso, en El Salto, fue abandonado el cadáver de un hombre, quien fue quemado.

La Policía de El Salto recibió un reporte anónimo acerca del homicidio cuando eran cerca de las 9:00 horas.

Fueron guiados hacia la Calle San Marcelino y Pedro Moreno, donde hallaron el cuerpo quemado, pero ya sin fuego ni humo.

"Presentando lo que es quemaduras en su fisionomía corporal, como alrededor del 70 por ciento del cuerpo", informó un Policía de El Salto.

Se estimó que el hombre fue quemado en otro lado y lo abandonaron en la Colonia, también conocida como La Huizachera.

"Ya estaba totalmente extinguido el fuego, al parecer fue en el transcurso de la madrugada", abundó el oficial.

El fallecido tenía entre 5 y 6 horas de evolución cadavérica, según estimaron los paramédicos que certificaron su muerte.

"Al parecer utilizaron algunas prendas para poder ocasionar dicho fuego", aclaró el uniformados entrevistado.

Por las quemaduras, y porque no traía documentos consigo, el hombre no ha sido identificado.

"Desconocemos si sea algún vecino o conocido de aquí de la colonia", lamentó el oficial.

La calle San Marcelino y las de su alrededor son de terracería que están llenas de charcos y maleza.

En la cuadra donde fue hallado el cadáver, por cada dos casas construidas hay un lote baldío.

"La gente casi no asiste aquí, trabajamos todo el día y no nos conocemos. Yo casi no conozco a los de aquí", explicó una habitante de la zona.

Reclamó que la colonia es olvidada por autoridades porque está entre los municipios de El Salto, Tlaquepaque y Tlajomulco.

"Nadie se hace cargo, ni de las calles, ni de la seguridad. No arreglan nada", enfatizó.

El hombre no ha sido identificado / Debate / Temática

En otro hecho no relacionado, dos hombres fueron asesinados en Santa Cruz de las Flores, Tlajomulco.

Sus cadáveres se encontraron a la 1:45 de la madrugada, según informó la Fiscalía de Jalisco.

Los dejaron en la Calle Juárez, entre Canario y Acueducto.

No se determinó cómo fueron asesinados, pero esto se aclarará después de la autopsia.

Asimismo, en Santa Fe, Tlajomulco, otro hombre fue asesinado a balazos durante la madrugada.

Le dispararon en el abdomen en Sierra de la Mira y Cerro de la Mira.