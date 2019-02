Queman cabaña del alcalde de la ciudad de Río Bravo

RÍO BRAVO, Tamaulipas(Agencia Reforma) .- Presuntos propietarios de autos chocolate se atribuyeron el incendio de una cabaña del Alcalde Carlos Rafael Ulivarri López, en represalia por un operativo contra la venta ilegal de autos americanos.

"Después de los operativos me queman la cabaña, me la queman alegando que lo hacen por haberme metido con la ciudadanía, pero vuelvo a repetir: yo no lo hice, lo hizo el Gobierno estatal y federal", señaló el munícipe en un video que compartió en su cuenta de Facebook.

Explicó que él no apoya los términos en los que fue aplicado el operativo el fin de semana, pero anticipó que los gobiernos estatal y federal planean hacerlos durante todo el mes de febrero.

Ulivarri es un comerciante que ingresó a la política después de convertirse en un luchador social tras la desaparición y asesinato de su hijo a manos del crimen organizado, primero como independiente estuvo a punto de ser alcalde de Río Bravo, y en la última elección el PAN lo invitó de candidato y ganó.