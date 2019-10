Queman más de 3 toneladas de marihuana colombiana en Cosalá

Sinaloa.- Soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el primer día del mes en curso, incautaron 3.6 toneladas de mariguana que estaba sembrada en la zona serrana cerca del poblado La Cuchilla, en el municipio de Cosalá. El enervante fue arrancado por el personal e incinerado en dicho punto.

Los hechos

Militares armaron un operativo en los linderos de Cosalá con el fin de afectar a la estructura de delincuencia que opera en el municipio. Se desplazaron en sus vehículos todo terreno hasta el poblado La Cuchilla, ante la miradas de sorpresa de los habitantes al verlos llegar, pues no sabían qué estaba pasando al ver a más de una veintena de “verde olivo”.

Los castrenses, según lo informado, se fueron introduciendo en complicadas brechas, cruzando arroyos y caminos empedrados cuyos alrededores no eran más que vegetación y zonas delimitadas con cercas de alambre de púas.

El trayecto fue por varios kilómetros, pero hasta cierto punto tuvieron que bajar al no haber acceso para sus vehículos. Con machete en mano y sus rifles cruzados en su espalda, avanzaron abriendo camino entre el enorme pastizal.

Los castrenses recorrieron toda la zona. Foto: El Debate

Tras más de 15 minutos de recorrido, fueron subiendo hacia el cerro hasta percibir un olor característico a la mariguana, logrando encontrar unas pequeñas plantas en un punto, pero al seguir subiendo fueron encontrando más sembradíos hasta llegar a lo más alto de la montaña.

Ante la novedad del momento, los castrenses se fueron desplegando hasta tener control absoluto en el terreno disparejo y de unos 30 mil metros cuadrados. Algunos elementos comentaron que se trataba de la llamada mariguana colombiana, que suele medir cerca de un metro, a diferencia de la mexicana que suele ser de gran altura y muy vistosa desde las alturas.

Los elementos de la Sedena no lograron encontrar a nadie en el lugar, y se dieron cuenta que en algunas partes ya habían sido arrancadas algunas plantas, pero mencionaron que aún no estaba lista para su cosecha. Hasta ayer, se ordenó que el plantío fuera destruido y quemado para que no llegara a manos de la sociedad.

No fue para nada fácil poder subir hasta donde estaban los plantíos, pues los soldados tuvieron que pasar por arroyos en su vehículos Hummers. Foto: El Debate

Otros hechos

Se mencionó que también en las inmediaciones de Cosalá, personal castrense logró encontrar otro lugar donde delincuentes acudieron a sembrar mariguana. Asimismo, se agregó que en un distinto operativo se aseguró un laboratorio para elaborar droga sintética, mejor conocida como “cristal”.

En dicho caso, sería el personal de la Fiscalía General de la República quien acudiría a asegurar los químicos para retirarlos de lugar, para posteriormente proceder a su destrucción en una bodega especializada en dichas maniobras.