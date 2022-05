"Queremos justicia": Acusan a Policía de Tijuana de golpear y matar a un hombre

Tijuana, Baja California.- Autoridades en Tijuana informaron el pasado viernes a la familia de Jorge Luis Cabrera Velez que éste había sido encontrado sin vida por homicidio culposo, suicidio o muerte accidental, pero la versión dio un giro tras la difusión de un video en el que se muestra al hombre detenido por policías municipales una noche anterior.



En esta evidencia, se observa cómo Jorge Luis, de 30 años, está boca abajo, colgado de los pies a uno de los barrotes de una patrulla municipal con logos, y es tratado a golpes por uniformados en la Colonia El Niño, aproximadamente a las 21:30 horas del jueves 28 de abril.



El joven grita con esfuerzo "no, no" en ocasiones, pero la mayoría del tiempo que dura el video - 4 minutos 32 segundos - sólo alcanza a lanzar sonidos secos de dolor.

Treinta minutos después, alrededor de las 22:00 horas, en el fraccionamiento Margaritas Residencial, a dos kilómetros de distancia del punto de donde fue grabado el video, vecinos reportan a la policía municipal un hombre con múltiples golpes y heridas.



"Había un hombre con una hemorragia en el brazo izquierdo, se sentó quejándose de la herida", indicó el vecino que realizó la llamada.



Agentes municipales arribaron al lugar a la media noche, de acuerdo con testimonios recopilados por la familia, y se declaró que Jorge Luis había fallecido.



La familia publicó en redes sociales la desaparición de Jorge Luis, ingeniero electromecánico, tutor de dos pequeños de 3 y 10 años, y cuyos padres fueron fundadores de la colonia El Niño, al este de Tijuana.



Debido a esas publicaciones, personas hicieron llegar el video a sus familiares, sin embargo, ahora estos testigos se encuentran amenazados, según relata la familia de Jorge Luis.



El Servicio Médico Forense (Semefo) dijo en un principio que se trataba de un homicidio culposo.



"Con esas palabras nos lo dijeron, 'fue un suicidio o una muerte accidental'", relató Gabriel Cabrera Ornelas, hermano de Jorge Luis.



La necropsia indicó ruptura de aorta, lesión torácica, laceración pulmonar, y politraumatismo.



La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, así como la Fiscalía General del Estado informaron que ya indagan el caso, luego de un posicionamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el que se menciona que se abrió el folio 1228/2022.



En tanto, la Dirección de Inspección Interna de la SSPCM no descartó un "mal procedimiento" de intervención de los agentes."Queremos justicia": Papá de víctimaJuan Cabrera Cuéllar, de 51 años, indicó que su hijo Jorge Luis estaba arreglando una casa para cuando el papá se jubilara, hacía remodelaciones desde hace días y se quedaba ahí, en la colonia El Niño, con su esposa e hijos.



Unos 30 minutos antes del incidente de la detención, el papá había hablado con Jorge Luis, porque éste insistía en mostrarle en videollamada cómo iba quedando su casa de retiro.



"Estaba muy ilusionado con eso", platicó el papá.



Cabrera Cuéllar concluyó la videollamada, y como a las 21:30 horas le reportaron que la casa donde se quedaba su hijo estaba abierta, tiempo después localizó la camioneta de su hijo.

"Fue como si alguien hubiera querido simular una privación ilegal, con las llaves en el asiento, cartera con documentos, pero sin dinero", dijo.



"Nosotros solo queremos justicia", subrayó, "que esos que mataron a mi hijo no sigan en la calle, ayer andaba esa patrulla rondando por la calle donde estaba mi hijo, pero no tengo miedo, me mataron a mi muchacho, y yo estoy viejo, no tengo miedo".