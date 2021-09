¡Queremos justicia! Desaparecen tres adolescentes en Cancún; solo iban por un helado

Quintana Roo.- La desesperación y frustración de las familias de tres adolescentes desaparecidas en Cancún, Quintana Roo, continúa, pues las autoridades ni siquiera han solicitado las grabaciones del centro comercial al que acudirían las menores a comprar un helado.

De acuerdo a la información que revela la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Vanessa Alesandra Cal Ardon de 15 años de edad, Britany Lizeth Schiavon Cardoso de 15 años de edad y Chelsea Schiavon Cardoso de 13 años de edad, son las menores que se encuentran desaparecidas.

Según la información que dieron familiares de las menores durante una protesta realizada frente a las instalaciones de la Fiscalía de Quintana Roo, en el municipio de Benito Juárez (en la ciudad de Cancún), las adolescentes salieron de sus casas señalando que acudirían a comprar un helado a una plaza comercial de la ciudad.

No obstante, las adolescentes no han regresado a sus hogares dos días después del hecho, y aunque las autoridades de Quintana Roo ya emitieron las respectivas Alertas Amber por las chicas, no han comenzado a realizar investigaciones que permitan descubrir qué pasó con las menores.

Los comunicados de Alerta Amber fueron emitidos al día siguiente de la desaparición, es decir, el 03 de septiembre, en ellos señalaba como iban vestidas las menores de edad la última vez que fueron vistas.

Vanessa Alesandra Cal Ardon de 15 años de edad vestía un vestido de mezclilla azul claro, calcetas negras y tenis color blanco.

Britany Lizeth Schiavon Cardoso de 15 años de edad vestía una playera deportiva de color negro, short color blanco, tenis color negro con suela de color morado.

Chelsea Schiavon Cardoso de 13 años de edad vestía un vestido color negro con flores color naranja y huaraches color beige.

Durante la protesta que realizaron los familiares de las menores de edad desaparecidas, cuando iban a comprar helado a una plaza comercial de Cancún, gritaron en múltiples ocasiones que querían justicia.

Además revelaron al medio Novedades Quintana Roo, que habían acudido por su cuenta a la plaza comercial, a donde fueron las adolescentes, a solicitar las grabaciones del día de la desaparición, no obstante, les fueron negadas, bajo el argumento de que solo podrían entregarlas a las autoridades correspondientes.

Tras ello, denunciaron que agentes de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo no han acudido a solicitar las grabaciones. Por su parte, la FGE a través de sus redes sociales solo ha dado a conocer los boletines de Alerta Amber, sin responder a las exigencias de los padres.