¿Quién es "El Pelón"? El presunto objetivo del CJNG en la masacre en Michoacán

El resto de lo ocurrido no está del todo claro para las autoridades, pues los cuerpos fueron retirados del lugar, e incluso los responsables llevaron equipo especial para inyectar agua y limpiar la escena. No obstante, los peritos de la Fiscalía de Michoacán recabaron diversas evidencias, como casquillos percutidos e impactos de bala, que forman parte de las investigaciones.

En otra parte del video, se ve presuntamente a "El Pelón" hablando por teléfono, hasta que "El Toro" le dispara en la cabeza e incluso su celular sale volando. Luego se desata la balacera entre los sicarios, por lo que se cree que no se trató de un fusilamiento, sino de un enfrentamiento entre los sicarios de "El Viejón" y de "E Pelón" , estos últimos en desventaja.

En consecuencia, "El Pelón" rompe con su ex célula del CJNG y se traslada a Colima o Zapopan, donde trabaja con otro líder criminal del CJNG.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.