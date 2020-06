¿Quiénes son las esposas de Joaquín Guzmán Loera "El Chapo"?

Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, "El Chapo", es conocido mundialmente como uno de los más legendarios narcotraficantes de todos los tiempos, con una larga carrera criminal al frente del Cártel de Sinaloa.

Además de sus numerosos delitos, por los que actualmente cumple una sentencia a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos, el capo sinaloense es conocido por sus numerosos matrimonios y romances que lo hicieron padre de más de una decena de hijos.

Para saber quiénes son los hijos de Guzmán Loera y su vida fuera y dentro del mundo del narcotráfico, da clic AQUÍ.

"El Chapo" se ha casado tres veces en su vida, además de las múltiples aventuras que se le conocen fuera del matrimonio. Estas son las esposas del líder del Cártel de Sinaloa.

Primer matrimonio: Alejandrina Salazar

María Alejandrina Salazar Hernández fue la primera esposa del capo sinaloense. Contrajeron matrimonio en 1977, cuando él tenia 20 años y ella 19. Fruto de esa unión nacieron cuatro hijos:

Jesús Alfredo, "Alfredillo".

Iván Archivaldo, "El Chapito".

Alejandrina Giselle.

César.

Al menos dos de sus hijos, Alfredo e Iván, se encuentran vinculados al narcotráfico y están en la mira de las autoridades por su gran poder en la estructura del Cártel de Sinaloa.

"El Chapo" con Alejandrina Salazar, su primera esposa. Foto: Especial

De la vida de María Alejandrina se sabe muy poco. Nació el 17 de julio de 1958 en el poblado de Jesús María de Culiacán, Sinaloa, por lo que actualmente tiene la edad de 61 años.

En la lista negra de EU

El 7 de junio de 2012, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Alejandrina Salazar y su hijo Jesús Alfredo como participantes en las operaciones del Cártel de Sinaloa.

María Alejandrina Salazar Hernández provee material de apoyo para las actividades de tráfico de droga de su esposo Guzmán Loera y el Cártel de Sinaloa", señala el documento.

Asimismo, el departamento estadounidense incluyó a madre e hijo en su lista negra, prohibiendo a los ciudadanos de su país realizar transacciones financieras o comerciales con ellos, además de proceder congelando cualquier activo que tuvieran bajo jurisdicción de EU, conforme lo establece la Ley de Designación Kingpin de Narcóticos Extranjeros.

"El Chapo" la reconoció como su única esposa

Al parecer, pese a que Guzmán Loera tuvo tres matrimonios a lo largo de su vida, sólo reconoció a Alejandrina como su esposa legítima.

Así lo muestra un video sobre su llegada al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como "El Altiplano", tras haber sido capturado en Los Mochis, Sinaloa el 8 de enero de 2016.

Se trata del interrogatorio de rutina al que se someten los reclusos al arribar a la prisión, en el cual proporcionan sus datos generales, desde su identidad hasta su estado civil y tallas de calzado y ropa.

Una de las imágenes inéditas de "El Chapo" a su llegada a "El Altiplano". Foto: Captura de pantalla / Latinus

En dicho proceso "El Chapo" Guzmán aseguró tener 58 años de edad, ser agricultor, católico, con la escolaridad de primaria terminada y calzar el número 7.

Al ser cuestionado sobre su estado civil, el capo afirmó estar casado con Alejandrina Salazar, su primera esposa, mientras que de Emma Coronel sólo dijo que vivía con ella.

Alejandrina Salazar Hernández, pero con la que vivo es con Emma Coronel Aispuro", declaró Guzmán.

Estas son fotos y videos inéditos de la tercera captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, publicadas por el portal @latinus_us. Así fue su interrogatorio: pic.twitter.com/QBiTOoIjHv — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) February 18, 2020

Es la única esposa legítima, asegura su hija

Mientras se llevaba a cabo el juicio contra "El Chapo" Guzmán en Nueva York, a cuyas audiencias asistió Emma Coronel, situándose en el foco de los medios de comunicación, Alejandrina Gisselle, hija del capo y su primera esposa, negó rotundamente la validez del último matrimonio de su padre.

A través de su presunta cuenta oficial de Instagram, la Gisselle compartió una imagen del acta de matrimonio de sus padres y aseguró que su madre Alejandrina es la única esposa de Guzmán Loera.

En este documento se demuestra que la única esposa de Joaquín Guzmán es mi mamá y Emma Coronel es sólo una concubina", señaló.

Según se lee en el archivo, la pareja contrajo nupcias ante el Registro Civil el 2 de agosto de 1977, en el municipio de Culiacán, Sinaloa. También se aprecian los datos de ambos y sus padres, lugares de nacimienton y edad.

Imagen: Captura de Instagram

A su vez, la hija del fundador del Cártel de Sinaloa criticó a Emma Coronel por "exhibirse públicamente" con el título de esposa, y señaló que eso podría traer repercusiones legales para su padre durante el llamado "juicio del siglo".

Emma Coronel al exhibirse públicamente en Telemundo con el título de 'esposa', no se da cuenta que puede atraer más problemas para mi papá ya que la única esposa que tiene legalmente es mi mamá y la bigamia es un delito en EUA y México", escribió.

Imagen: Captura de Instagram

Por último, Alejandrina Gisselle afirmó ser la única propietaria del título de registro de la marca de su padre, por lo que cualquiera que buscara lucrar con la imagen de "El Chapo" tendría que acudir con ella. En el mensaje etiquetó a Netflix y la actriz Kate del Castillo, que por entonces estarían en proceso de elaborar contenido sobre el encuentro de la actriz y Sean Penn con el capo.

Imagen: Captura de Instagram

En febrero de 2019 Gisselle anunció el lanzamieno de la línea de moda "El Chapo 701", una marca de ropa, accesorios y licores con la imagen de su padre. Ella es la propietaria y diseñadora de la marca que cuenta con una tienda en línea.

Segundo matrimonio: Griselda López

Años después de contraer nupcias con Alejandrina, "El Chapo" se casó por segunda vez con Griselda López Pérez, también conocida como Karla Pérez Rojo.

Producto de este matrimonio, nacieron cuatro hijos:

Ovidio.

Édgar.

Joaquín.

Griselda Guadalupe.

Son muy conocidos dos de ellos, Édgar y Ovidio, el primero tras ser asesinado en 2008 durante la guerra del Cártel de Sinaloa contra los Beltrán Leyva; el segundo por ser el causante del funesto "Jueves Negro" el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, cuando la ciudad fue sitiada por hombres armados debido a que lo habían capturado. Al final fue liberado para evitar un "baño de sangre".

Griselda es madre de Ovidio Guzmán, capturado y liberado el 17 de octubre de 2019 en Culiacán durante la jornada violenta. Foto: Especial

Breve detención

El 12 de mayo de 2010, Griselda fue detenida en la capital sinaloense por agentes de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) mientras realizaban cateos a varias propiedades de su esposo.

De acuerdo al informe oficial, los cateos habían sido autorizados tres días antes como parte de una acción coordinada con el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y el Ministerio Público Federal, con el apoyo de la Policía Federal.

Siete inmuebles presuntamente propiedad de Guzmán Loera fueron inspeccionados y seis de ellos asegurados junto a cajas fuertes con joyas, laptops y vehículos de lujo. En uno de los lugares se encontraba Griselda López.

La mujer rindió su declaración ante el agente del Ministerio Público y, sorpresivamente, fue liberada en menos de 24 horas, ya que no había cargos en su contra.

En la lista negra de EU

Al igual que la primera esposa de "El Chapo", Griselda se encuentra en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

En un comunidado publicado el 7 de junio de 2012 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de EU, se señala a Griselda como una pieza clave en las operaciones del Cártel de Sinaloa.

OFAC designa a Girselda López Pérez por su rol en las operaciones de la organización de tráfico de drogas de Guzmán Loera, así como sus esfuerzos para apoyar a Guzmán Loera a evadir la justicia. Adicionalmente, Griselda López Pérez provee material de apoyo para las actividades de trasiego de drogas de su marido", se lee en el documento.

Por ello, el Departamento del Tesoro incluyó a Griselda en su lista negra, prohibiendo a cualquier estadounidense efectuar cualquier tipo de transacción financiera o comercial con ella, y dio la orden de congelar cualquier activo que tuviera en la jurisdicción de ese país.

Declaraciones tras la muerte de su hijo

Tras el asesinato de su hijo Édgar Guzmán el 8 de mayo de 2008 en Culiacán, Griselda rompió el silencio y aseguró que no era culpa de él ser hijo de "El Chapo" Guzmán.

Manifestó su dolor por la pérdida a raíz de las guerras entre cárteles y dijo estar "cansada como madre de que se les señale a sus hijos como narcos" por la relación que guardan con su padre.

He perdido a un hijo por las guerras que provocaron", expresó.

Un cenotafio en la memoria de Édgar se encuentra en el lugar donde fue asesinado en 2008. Foto: Especial

Tercer matrimonio: Emma Coronel

En 2007, el capo del Cártel de Sinaloa se casa por tercera vez, en esta ocasión con una jovencita de 18 años llamada Emma Coronel Aispuro.

Fruto de esta unión nacieron en 2011 las gemelas María Joaquina y Emali Guadalupe, las hijas más pequeñas de Guzmán Loera.

Emma Coronel nació el 2 de julio de 1989 en San Francisco, California (EU), pero creció en el poblado de La Angostura de Canelas, Durango, ubicado en el "Triángulo Dorado", como llaman a la zona de la sierra compartida por Sinaloa, Durango y Chihuahua, cuna del narcotráfico por el cultivo de amapola y marihuana.

Su fama como exreina de belleza se debe a que a los 17 años se coronó como reina de belleza en el concurso anual Festival del Café y la Guayaba, celebrado en su pueblo.

Foto: EFE

Ahí mismo conoció a Joaquín Guzmán siendo menor de edad, sin imaginar que sería el hombre con quien compartiría su vida los años siguientes.

La historia de amor con "El Chapo"

En entrevista con la periodista Anabel Hernández en 2016, Emma Coronel rememoró cómo fue que conoció al capo sinaloense cuando ella tenía apenas 17 años. Estaban en una fiesta llevada a cabo en La Angostura.

"Él estaba bailando con otra muchacha. Y yo estaba bailando con mi novio -en ese tiempo tenía novio- y entonces nos cruzamos en el centro de la pista de baile. Él me sonrió con toda galanura. Un poco después una persona me dijo que 'el hombre que me había sonreido quería bailar conmigo, y yo dije sí", relató.

Pasarían meses hasta que se volvieran a ver, por lo que ella asegura que "amor a primera vista no fue".

En enero de 2001, "El Chapo" se había fugado de la prisión de alta seguridad de Puente Grande, en Jalisco. Mientras se encontraba fugitivo en los años siguientes, visitó en numerosas ocasiones a Coronel en su casa. Ella recuerda cómo fue que se enamoró, no hicieron falta regalos costosos.

Emma Coronel al ser coronada como reina de belleza en su pueblo natal. Foto: Especial

Podría decir que lo que me enamoró de él fue su forma de hablar, la forma de tratarme, la forma en que nos empezamos a tratar, primero llegó la amistad y después todo lo demás", dijo.

El 2 de julio de 2007, el día que ella cumplió 18 años, "El Chapo" y Emma Coronel contrajeron matrimonio. Ella recuerda que iba vestida de blanco y había unos pocos invitados, ninguno de parte del novio, ya que "sus padres habían tratado de evitar la boda".

La razón posiblemente sea que Joaquín Guzmán seguía siendo legalmente esposo de Alejandrina Salazar, su primera esposa, lo que no fue impedimento para que contrajera nupcias con Griselda y luego con Emma.

En su libro "Los señores del narco" (2010), Anabel Hernández señala que por motivo de la boda hubo un gran festejo al que acudieron algunos de los capos más cercanos a Guzmán Loera e incluso políticos.

Emma Coronel recién coronada como reina de belleza acompañada de su familia. Foto: Especial

En la lista de invitados figuran nombres como el de Ismael "El Mayo" Zambada; Juan José Esparragoza Moreno, "El Azul"; los hermanos Beltrán Leyva, "El Mochomo", "El H", "El Barbas" y Carlos.

Consumado el matrimonio, se mudó junto a su esposo a Culiacán, base de operaciones del Cártel de Sinaloa. Allí concluyó la preparatoria e ingresó a la universidad para estudiar periodismo.

Asegura que, mientras "El Chapo" estaba fugitivo, lo había de vez en cuando; a veces los fines de semana, a veces en espacio de meses.

Familia en el Cártel de Sinaloa

Aunque la propia Emma Coronel ha negado ser familiar de Ignació "Nacho" Coronel Villarreal, alias "El Rey del Cristal", antiguo líder del Cártel de Sinaloa, lo cierto es que al menos su padre y hermano tienen vínculos con el narcotráfico y se encuentran tras las rejas por ello.

En 2013, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista negra al padre de la exreina de belleza, Inés Coronel Barreras, apodado "El suegro", señalado como uno de los principales lugartenientes de "El Chapo".

Inés Coronel, padre de Emma Coronel. Foto: Especial

Él y su hijo, Inés Omar Coronel Aispuro, fueron detenidos ese mismo año por el delito de tráfico de drogas. "El suegro" fue acusado de coordinar envíos de droga desde México hacia el estado de Arizona en beneficio del Cártel de Sinaloa.

Ella asegura que ambos son inocentes y que todo fue orquestado por el gobierno con la finalidad de apropiarse de los activos de su familia.

Sobre la vida criminal de su marido asegura no saber nada. Sostiene que nunca vio armas ni droga cuando estaba en compañía de "El Chapo".

De hecho, a mí no me consta que él trafique drogas", llegó a decir.

Por otra parte, su hermano menor, Édgar, fue detenido en octubre de 2014 acusado de haber ayudado a "El Chapo" a fugarse de la prisión de "El Altiplano". Actualmente se encuentra recluido en ese mismo penal.

El día que cayó "El Chapo"

El 22 de febrero de 2014, el líder del Cártel de Sinaloa fue capturado por segunda ocasión, esta vez en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, por elementos de la Marina en coordinación con agentes de la DEA.

Emma Coronel y sus dos hijas acompañaban al capo ese día. Se encontraban en el cuarto piso del edificio de condominios "Miramar". "A las seis de la mañana oímos unos ruidos, como si estuvieran golpeando la puerta", recuerda ella. De pronto irrumpieron hombres armados gritando: "¿Dónde está está 'El Chapo'?".

Cálmense. Aquí estoy", dijo tranquilo "El Chapo" saliendo del baño.

Este es el departamento donde se encontraban "El Chapo" y su familia cuando fue capturado en 2014. Foto: EL DEBATE

Un mes después pudieron visitarlo en "El Altiplano", de donde se fugó nuevamente el 11 de julio de 2015. Fue capturado nuevamente el 8 de enero del año siguiente, y esta vez, para asegurarse de que no se fugara una vez más, reforzaron la seguridad.

"Estaba completamente encadenado, esposado; los guardias se quedaron allí con nosotros todo el tiempo, a pocos centímetros distancia", recuerda Coronel, quien rompió en llanto al ver a su marido en ese estado.

No te preocupes. Todo estará bien", fueron las palabras de su esposo.

"El Chapo" tras ser detenido en Mazatlán, Sinaloa. Foto: EFE

Siempre presente en el "juicio del siglo"

De las esposas que ha tenido "El Chapo", Emma Coronel es quien más presencia ha tenido en la mirada pública y los medios de comunicación, ya que no hubo un solo día que no estuviera presente en la corte de Nueva York durante el juicio contra su marido.

Desde el inicio hasta el final de las audiencias, Coronel se mantenía sentada en primera fila, con la mirada atenta a su esposo, que lo primero que hacía al ingresar a la sala era dirigir la vista hasta donde ella estaba y saludarla a distancia con un gesto o la mano.

El día en que el Chapo fue declarado culpable, Emma Coronel le lanzó un beso y levantó su pulgar. Foto: AP

La defensa de "El Chapo" llegó a solicitar al juez Brian Cogan permiso para que su cliente pudiera abrazar a su esposa durante unos segundos el primer día del juicio, pero el permiso le fue denegado.

Además, la exreina de belleza ganó numerosos seguidores en su cuenta de Instagram, donde compartía imágenes de su día a día y su indiscutible belleza. También llegó a expresar en ese medio su sentiro acerca de la situación de su esposo.

"Todo lo que se habló en el juicio sobre Joaquín, bueno y malo, para mí no cambia de ninguna manera la forma que tengo de pensar de él, ya que tengo años de conocerlo y compartir con él y esos años me dejan más que claro la persona que es él y eso nadie lo cambia de mi mente. Excelente padre, amigo, hermano, hijo, pareja. Hablo de años de convivir con él. No me pueden vender otra versión de Joaquín y hace mucho tiempo que no tenemos contacto, mi esposo sabe lo mucho que lo quiero y siempre contó, cuenta y contará conmigo", escribió.

Foto: EFE

Sin embargo, desde aquel tiempo a esta parte se ha mantenido un tanto ausente de las redes sociales, llegando a eliminar todas sus publicaciones en la que fuera su cuenta oficial de Instagram, pero de vez en cuando comparte alguna breve historia para sus seguidores, a quienes sorprendió con su cambio de look hace algunos meses, cambiando de su clásico cabello negro al tinte rubio.

Debut en la TV

En noviembre de 2019, Emma Coronel debutó en la pantalla chica al aparecer en el reality show llamado Cartel Crew, de VH1, junto a Michael Blanco, el hijo menor de Ana Griselda Blanco, mejor conocida como "La Madrina de la cocaína".

La aparición causó furor: la exreina de belleza llegó luciendo su hermosa cabellera y gafas oscuras a bordo de un yate.

Luego habló de la difícil situación que vive al ser juzgada por personas que ni siquiera la conocen.

A veces quieres hacer lo que ves que hacen todos a tu alrededor. Yo me considero una mujer normal y me pasa mucho que las personas me juzgan sin conocerme y muchos empiezan a atacarte y entonces dices ‘no puedo hacer esto'".

En el programa también habló con emoción de su proyecto de lanzar una línea de ropa a nombre de su esposo, ya que esa fue una idea que tuvieron cuando él todavía se encontraba en libertad.

No puede visitar a "El Chapo"

"El Chapo" cumple actualmente su condena a cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, ubicada en Colorado (EU).

El capo pasará el resto de sus días tras las rejas tras ser hallado culpable de 10 cargos relacionados con narcotráfico, uso de armas y lavado de dinero.

Debido a esto, lo más seguro es que él y su esposa Emma Coronel nunca puedan volver a verse, ya que únicamente sus hijas mellizas y sus abogados han sido autorizados para visitarlo.

ADX Florence, también llamada "Supermax", es la prisión de máxima seguridad donde el capo se encuentra recluido. Foto: AP

Te puede interesar:

Quiénes son lo hijos de Joaquín Guzmán Loera "El Chapo"

Las impresionantes fugas de Joaquín Guzmán Loera "El Chapo" de cárceles en México