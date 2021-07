¿Quiénes son los sobrinos de Hipólito Mora, señalados de formar parte del CJNG y Los Viagras?

Michoacán.- El ex líder de las autodefensas de Michoacán, Hipólito Mora, se deslindó de dos de sus sobrinos, quienes supuestamente estarían involucrados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Viagras; pero ¿Quienes son?

De acuerdo con Azucena Uresti, para Grupo Fórmula, Hipólito Mora reconoció que sus sobrinos forman parte del CJNG y de Los Viagras, pero aseguró que, aunque son parte de su familia, no puede tener control sobre ellos.

Hipólito Mora dijo que en los dos grupos, tanto como en el CJNG y como Los Viagras, anda gente que anteriormente estuvo con él. "Y por primera vez voy a decir algo que nunca he dicho en más de 8 años, en los grupos andan dos sobrinos míos, con Los Viagras anda uno y otro con el Cártel Jalisco y a raíz de eso me están involucrando a mí. Yo no puedo tener el control en ellos".

¿Quiénes son sus sobrinos?

El ex líder de las autodefensas, aseguró que se trata de su sobrino Omar Mora, quien pertenece al grupo de Los Viagras y José Jesús García Bejarano, quien se unió al CJNG y que han lanzado diversas amenazas en su contra, al señalarlo de pedir a las Fuerzas Armadas que los detengan.

Hipólito detalló que le tienen mucho coraje las personas que antes estaban con él. "Es mucho coraje el que me tienen estos cuates porque ellos saben que yo tengo mucha relación con el Gobierno y me refieran a la gente que andaba con nosotros, que andaba conmigo de autodefensa y luego se cambiaron a otro lado y saben que tengo relación con el Gobierno y ellos creen que yo soy el que les aviento el Gobierno y precisamente por eso me tienen mucho coraje".

Explicó que ellos nunca pertenecieron a los grupos de autodefensas bajo su mando y que las amenazas en su contra han estado desde el año 2013.

También agregó que el CJNG debe entender él no está con Los Viagras o ningún otro grupo delincuencial, "que si mis sobrinos andan con ellos me deslindo y he estado deslindado siempre".

Cabe señalar que hace días circuló un video donde un presunto grupo del CJNG amenazó a las autoridades de México en caso de que continúen con el apoyo a autodefensas y al grupo Cárteles Unidos en Michoacán, en el cual mencionan a Hipólito Mora.

En el video se pueden apreciar a 18 hombres uniformados y fuertemente armados, un presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) amenazó a través de un video difundido en redes sociales a la Guardia Nacional y al Ejército.