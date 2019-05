Químico Benitez entrega a SSP 4 patrullas nuevas

Con una inversión de 2 millones 747 mil pesos, la mañana de hoy el alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres, entregó a la Secretaria de Seguridad Pública cuatro patrullas nuevas. La entrega se llevó a cabo en la explanada del Palacio Municipal.

> La ceremonia.

La ceremonia estuvo a cargo de el alcalde de Mazaltán, donde dio agradecimiento a las personas que se encontraban en lugar y algunos reconocimientos, a personal de Seguridad Pública como al encargado de Tránsito Municipal.

“Estas cuatro unidades que vamos a entregar, son una prueba más del esfuerzo que estamos realizando para que la seguridad del puerto sea la mas eficiente, en estos seis meses que llevo a cargo de Mazatlán, me atrevo a decir con orgullo que no he solicitado ningún préstamo a nadie, que todo lo que hemos logrado ha sido por la inversión de nosotros mismos, pues la administración pasada, nos dejaron en la ruina, hoy digo que llevamos un ahorro de 120 millones de pesos, con los que vamos a sustentabilizarnos, no se necesita de nadie mas que de nosotros mismos”, comentó Luis Guillermo Benítez Torres.

EL DEBATE

Tras estas palabras el presidente municipal invitó a todas las personas a recorrer las unidades y así mismo, hizo entrega de las llaves de las patrullas a sus respectivos choferes.

Una vez que se entregaron las llaves de las unidades, los responsables de las patrullas encendieron torretas y sirenas y se dieron una vuelta por la plazuela República para presumirlas.

La inseguridad.

El Director de Operaciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Heriberto Martínez López, habló sobre la satisfacción de recibir estas unidades pues son totalmente nuevas.

EL DEBATE

“Tres de ellas estarán en los sectores donde se han registrado la mayor parte de los robos, como también estarán apoyando en cualquier otro asunto, la ultima tendrá su lugar fijo en la plaza Acaya conocida antes como Sendero, para poder resguardar los fraccionamientos: Real Pacifico, Real del Valle y Hacienda del Seminario, llegando hasta Liverpool y tener una respuesta mas afectiva en cuestión de rapidez”, dijo el funcionario.

Por otro lado el líder policiáco habló sobre los hechos ocurridos la tarde del viernes y parte de la madruga de hoy, donde por reportes de ciudadanos anónimos, se logro asegurar un taxi, una pechera con radio y una pistola.

Otro hecho que se registró fue la alerta de una bolsa tirada en una calle del la colonia Labastida Ochoa la tarde noche del viernes.

Por ultimo añadió que se esta trabajando para implementar operativos de seguridad mas efectivos, pero que poco a poco se estarán viendo los frutos, y precisamente serán las cuatro patrullas nuevas las que serán utilizadas como primeras respondientes en cualquier hecho violento.