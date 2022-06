Rastreadoras buscan a los desaparecidos solas ante tardanza en oficios de búsqueda de la FGE de Sinaloa

Aunque no es un consuelo para el grupo, María Isabel indicó que por lo menos los delincuentes están abandonando los cuerpos en sitios donde pueden encontrarse más fácilmente. “Ya vamos a salir solas otra vez”, dijo Cruz Bernal sobre la tardanza en cuestión de los oficios, para que se les otorgue una búsqueda en un lapso de 15 días de espera.

En otro tema, Isabel Cruz Bernal indicó que sigue detenido en la FGE el apoyo a los grupos de rastreadoras. Destacó que durante este 2022, 10 o 12 familias más se acercaron al colectivo a pedir ayuda, ya que no se atreven a denunciar varios casos ante la autoridad competente. Esto a ellas les da pauta para confirmar que el problema de desapariciones persiste en Sinaloa.

Al preguntársele si estimaba que en dicha comunidad hubiera más cuerpos, afirmó que no solo ahí, sino por todos lados de Culiacán. “A veces no podemos entrar por la seguridad”, dijo.

En cuestión a los restos que se encontraron la semana pasada en la sindicatura de Tepuche, María Isabel Cruz Bernal, líder del colectivo Sabuesos Guerreras, dijo que anteriormente habían solicitado permiso al Comisionado Estatal de Búsquedas de Personas, pero no se les otorgó.

Sinaloa.- Los casos de desapariciones siguen persistiendo en Sinaloa, sobre todo en Culiacán, donde las familias optan por buscar ayuda de grupos de rastreadoras y no de la propia autoridad. Uno de los grupos de rastreadoras es el colectivo Sabuesos Guerreras, liderado por María Isabel Cruz Bernal, quien refirió que se están viendo mermadas en las salidas de búsqueda, por la tardanza en liberar oficios en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Hernán Alfaro Editor de policiaca

Egresado desde el 2009 y titulado como licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Durango con sede en Culiacán.

A partir de marzo del 2010, se me da la oportunidad de ingresar en editorial EL DEBATE primeramente como reportero para el periódico LA I donde estaba desarrollándome como reportero en diferentes secciones por un lapso estimado de dos años.



Posteriormente se me dio la oportunidad de iniciar mi labor en la misma empresa, pero ahora para periódico EL DEBATE donde comencé a desarrollarme en temas de seguridad, cubriendo Nota Roja también como parte para el equipo de reporteros.

Actualmente, estoy como editor de la sección de Policiaca en lo que respecta al área de Culiacán, con el propósito de brindar la información más veraz y objetiva, con un buen grupo de trabajo.



Además, durante mi estancia, he sido parte del equipo que ha realizado coberturas en desastres naturales como el huracán Manuel y Williams entró tipo de hechos que han impactado a la sociedad.

En otra parte, cuenta con distintos cursos como: La Reforma Penal y la Construcción de la Noticia, Comunicación, y Retroalimentación como parte de Recursos Humanos de EL DEBATE.