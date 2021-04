Rastreadoras en Sonora encuentran fosa clandestina con restos humanos calcinados

Sonora.- A través de una transmisión en vivo en la página de Facebook oficial del colectivo Madres Buscadoras de Sonora se confirmó el hallazgo de una fosa clandestina usada para calcinar restos humanos.

"Aquí es la fosa donde se encuentran los cuerpos calcinados, todavía está prendido", revela una de las mujeres rastreadoras, mientras transmite y muestra un hoyo en el suelo, con presuntas paredes de concreto y que aún se encontraba humeando.

Con humo, cenizas en los alrededores y objetos carbonizados por el fuego, fue como se encontró la fosa clandestina utilizada al parecer para calcinar cadáveres en un ejido de San José de Guaymas, en el estado de Sonora, según se muestra en las imágenes difundidas por Madres Buscadoras de Sonora.

En México, con los altas cifras de personas desaparecidas y la incompetencia por parte de las autoridades por realizar la búsqueda y hallazgo de personas, decenas de madres de familia se armaron de valor parar salir a zonas rurales y con picos y palas buscar fosas clandestinas donde pudieran estar sus seres queridos.

Durante la travesía compartida este 21 de abril del 2021 en San José de Guaymas, se puede observar el inhumano hallazgo de una fosa clandestina donde calcinaban cuerpos, pues esta fosa a diferencia del resto, estaba cubierta con una delgada capa de concreto.

A unos metros de la fosa que aún se encontraba humeante, se encontraron bolsas negras con restos de sangre, según confirmaron la rastreadoras de Madres Buscadoras de Sonora.

Durante la transmisión en vivo, una rastreadora revela que deseaba sacar los huesos de la fosa clandestina para que no se terminaran de calcinar los huesos, no obstante, las autoridades le señalaron que no debían realizar esta acción pues podrían contaminar el área.

Ante ello, algunos usuarios que seguían la transmisión en vivo de las rastreadoras de Sonora criticaron a las autoridades, por estas limitaciones. Aunque minutos más tarde se puede observar en otra transmisión en vivo que bomberos llegaron al sitio para sofocar por completo las brazas que quedaban dentro de la fos clandestina.

Por último, la rastreadora que realiza la transmisión en vivo confirma que a uno metros de la fosa clandestina localizaron más huesos.