Reanudan en Mazatlán búsqueda de pareja desaparecida

Mazatlán.- En punto de las 06:00 horas, personal de Protección Civil y del Escuadrón de Salvamento Acuático de Seguridad Pública, se dieron cita en la zona rocosa del Paseo del Centenario para seguir con la búsqueda de la supuesta desaparición de dos personas y un lancha.

Fue ayer por la noche que se recibió el reporte de dos personas desaparecidas en el asentamiento antes mencionado, este hallazgo fue reportado por unas mujeres que aseguraban a ver visto como las dos personas desaparecían en el mar.

Se desconoce el género de las personas, edad, e incluso el tipo de navío en el que viajaban y el que se hundió.

Esa noche corporaciones como Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos Voluntarios de Mazatlán, perdónala de la Marina Armada de México y de Capitanía del Puerto se dedicaron a la búsqueda de estas personas parando las labores de búsqueda en punto de las 01:30 horas, ya que la marea se encontraba subiendo y esto hacia más difícil el sondeo dentro del mar, en el cual no se encontró nada.

Foto: EL DEBATE

Fue hoy por la mañana que el personal del E.S.A. en Jet-sky y con dos buzos comenzaron a buscar de nuevo a los desaparecidos.

El comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, Gonzalo Magallanes Romero comentó que este tipo de reportes se le hace extraño pues no se ha encontrado ningún indicio en toda la búsqueda de una lancha hundida.

“Me parece que hubo una confusión por parte del reportarte, ya que con la luz del sol se puede apreciar más bien debajo del agua, pero no logramos encontrar nada, además buscamos a ciegas, pues no sabemos qué personas son, qué tipo lancha era, no se ha tenido el reporte de personas desaparecidas, por lo que me da a pensar que todo fue una confusión que a lo mejor las personas si estaban pescando pero se retiraron del lugar, cuando no las vieron entró el pánico”, argumentó

Magallanes

El funcionario expresó ordenó que se parara la búsqueda a las 10:30 horas y que esperarían el reporte de alguna persona buscando a algún familiar o lo más lamentable si había cuerpos esperar a que la marea los sacara a flote.

Por su parte Protección Civil con el apoyo de un Dron también recorrió la zona por aire pero la búsqueda fue nula, ya que no había indicios de nada más que agua y basura.