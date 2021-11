Reaprehensión de "El Güero" Palma fue legal, determina tribunal federal

México.- Este jueves 25 de noviembre, un tribunal federal falló en contra del recurso interpuesto por Héctor Luis, "El Güero", Palma Salazar, quien acusó que la Fiscalía General de la República (FGR) había trasgredido la suspensión definitiva que impedía su reaprehensión cuando estaba recluido en el Centro Nacional de Arraigos de la Ciudad de México.

El reconocido narcotraficante alegó que la jueza Décimo Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Rosa Montaño Martínez, le había concedido la suspensión para que su libertad quedará en manos de ella, en vez del centro penitenciario donde esta a encarcelado. A pesar de ello, reclamó, el órgano autónomo a cargo de Alejandro Gertz Manero lo volvió a capturar el pasado 12 de julio del año en curso, cuando todavía estaba bajo arraigo, tras lo cual el personal lo ingresó al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

En primer término, el Poder Judicial resolvió determinar como infundados los argumentos del ex capo de la droga, ya que la FGR negó haber incumplido con la suspensión definitiva expedida el 3 de junio de este año. Ante ello, Palma Salazar promovió un recurso de queja ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal, no obstante, los magistrados que lo integran también declararon infundados los alegatos del delincuente. Lo anterior al indicar que la decisión que tomó la jueza fue correcta, ya que no hubo trasgresión alguna a la suspensión definitiva.

Ello al remarcar que el personas de la FGR actuó conforme a derecho, luego de ser notificada el 12 de julio, se determinó el levantamiento de la medida cautelar de arraigo emitida contra el ex líder del Cártel de Sinaloa y, por ende, la abolición inmediata de internamiento con motivo de la orden de arraigo. Sobre ello, los jueces señalaron que el Ministerio Público dejó en libertad a Palma y, una vez libre, la FGR dio cumplimiento a una orden de reaprehensión en su contra.

“Por ende, es infundado el argumento del recurrente en el cual aduce que, para cumplir la suspensión y acreditarse el supuesto de que fuera puesto en libertad de tránsito, la orden de aprehensión se habría tenido que ejecutar fuera del aludido centro (de arraigo)…”, precisaron.

Leer más: Matan a tres hombre y dejan restos humanos regados en la ciudad de Tijuana

Fue en julio pasado cuando el magistrado del Cuarto Tribunal Unitario con residencia en Zapopan, Jalisco, José Luis González, revocó la sentencia mediante la que se absolvió al Güero Palma por la comisión del delito de delincuencia organizada, de ahí que ordenó fuera nuevamente detenido y que se repusiera el procedimiento a fin de que se localice a los dos testigos protegidos que declararon en contra del narcotraficante, los cuales por 6 años no han logrado ser ubicados. El jurista abolió la sentencia emitida por el secretario en funciones de juez del juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales de Jalisco, Víctor Francisco Chávez Romero, la cual había sido expedida en el mes de mayo del año en curso.