Recibieron tiros en cabeza y abdomen los civiles en balacera de Iguala

Iguala, Guerrero.- Los 14 civiles que murieron en un enfrentamiento con elementos del Ejército Mexicano en la comunidad de Topochica recibieron entre uno o dos disparos, unos en la cabeza y otros en el tórax, lo que les provocó la muerte inmediata, aseguró el director general de los servicios médicos forenses, Ben Yehuda Martínez Villa.



"Hay cuerpos que con un sólo disparo fallecieron porque son proyectiles, no son fuertes, son de alta velocidad que con un disparo que inmediatamente entra a tu cuerpo te destruye los órganos y vísceras", dijo el funcionario.

Detalló que en los trabajos de necropsia e identificación de los 14 cadáveres participaron 4 médicos forenses.



Según el funcionario, son los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado los que determinarán el calibre del arma o de las armas que les ocasionaron la muerte a los 14 hombres.





Eso lo determina la balística, nosotros no determinamos el calibre



Indicó que, para determinar si fue o no una ejecución y no un enfrentamiento (entre los 14 civiles y efectivos del Ejército), la Fiscalía tiene que realizar una reconstrucción en el lugar donde ocurrieron los hechos.



"Así nomás de pensar (de que fue una ejecución) no se puede hacer, en medicina todo lo tenemos que hacer en forma científica, con métodos y técnicas científicas ya que para determinar cómo fueron los hechos tenemos que fundamentarlo", sostuvo.



Expresó que su trabajo termina con la entrega del dictamen forense al Ministerio Público del Fuero Común.



Este jueves, personal del Semefo de Iguala, terminó de entregar los 14 cadáveres a sus familiares.

Albañiles y campesinos, los muertos

Diez de los civiles muertos son albañiles o campesinos, según la versión de sus familiares al reclamar sus cuerpos en el Servicio Médico Forense.



Saúl Leyva Valente, de 22 años de edad, era originario y vecino de la localidad de Tlacotepec (cabecera del Municipio de Heliodoro Castillo). Él se dedicaba a la albañilería y tenía dos meses radicando en Iguala.



Humberto Leyva Valente, 21 años de edad, también de Tlacotepec, también tenía dos meses radicando en Iguala y trabajaba como albañil.



Saúl y Humberto, que al parecer eran hermanos, tenían su domicilio en la calle Santa Cruz, en el Cerro de la Bandera, en Iguala.



Bernardo Leyva Vega, quien tenía 19 años de edad, era originario de Tlacotepec y vivía en esa misma colonia de Iguala. Él también se dedicaba a la albañilería.



Celedonio Guevara Vázquez, apodado "El Cuiniqui", tenía 24 años de edad y también era originario de Tlacotepec. Él era campesino y vivía en la Colonia Guadalupe.



Gabriel Torres, alías "El Cucharón", de 53 años, también era vecino de Tlacotepec. Se dedicaba a la albañilería y vivía en la calle Nicolás Bravo, en la Colonia Vista Hermosa.



Celestino Sandoval, de 20 años, originario de la comunidad de Limoncito, del Municipio de Heliodoro Castillo, era vecino de la Colonia Cerro de la Bandera.



Laurencio Adame Reyna, quien tenía 28 años de edad, era originario de Tlacotepec y de ocupación campesino.



Iván Celso Parra, de 19 años de edad, era de la comunidad de Amatitlán, del Municipio de Eduardo Neri.



Magdaleno Rodríguez Segura, tenía 29 años de edad. Él era vecino de Huitzuco y se dedicaba a la carpintería.



Evodio Rodríguez Segura era campesino, tenía 25 años de edad y también vivía en Huitzuco.



Piden descartar ejecución extrajudicial

El director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, se pronunció porque la Fiscalía General de la República (FGR) investigue lo que ocurrió en Topochica, para que se descarte la sospecha de fue una ejecución extrajudicial perpetrada por los militares.



"Conociendo los casos de Tlatlaya o el de Tamaulipas en donde efectivos del Ejército masacraron a ciudadanos diciendo que había sido un enfrentamiento, no puede descartarse que este sea un asunto similar, el de aquí de Guerrero", afirmó el activista.



Confió en que la FGR va a realizar la investigación para despejar esas dudas y que en caso de que no haya sido un enfrentamiento, sino una ejecución extrajudicial, se deberá de castigar a los responsables.