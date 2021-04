Reclusa denuncia supuesta tortura con quemaduras en el penal de Culiacán, Sinaloa

Sinaloa.- Mediante un video difundido a través de Facebook, una reclusa, de nombre Alexis Beatriz, del Penal femenil de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa hizo pública su denuncia por supuestos malos tratos de los que es víctima en la prisión.

En el video, la reclusa que tiene el nombre de usuario "Pek0za quinter0" manifestó su frustración y enojo "mírenme las manos, estoy toda quemada de las orejas (...) estoy toda golpeada" fue la denuncia abierta mediante un "en vivo" de su cuenta de Facebook.

"Lo aclaro, si me muero (...) fue el penal de Aguaruto" manifiesta la reclusa en el video de un par de segundos de duración que circula en redes sociales.

La mujer acusa que su cuarto en el penal fue quemado por lo que cual resultó herida, más no de gravedad gracias a la ayuda de sus compañeras. "No puedo mostrar el cuarto donde me lo quemaron para que me asifixiará y me quemara toda" señala.

También denuncia que ha estado imposibilitada para ver a sus familires tras el incidente, los cuales tienen desde la noche de ayer, afuera del penal sin ser recibidos. "Mi familia tiene desde las 8 de la noche afuera, es hora de que no los dejan entrar" lamentó.

También denunció que el día sábado fue golpeada por otras cinco presas, las cuales según asegura no han sido acreedoras de castigo alguno.

"Me salvé de milagro", manifiesta y afirma que las otras reclusas echaron agua al cuarto para sofocar las llamas mientras ella se encontraba a punto de la intoxicación por el humo.

La mujer hace responsable a diversos elementos que trabajan en el penal así como al propio director del centro y espera que su video pueda llegar a oído de las autoridades o Derechos Humanos para que su caso sea atendido.