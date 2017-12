Reforzarán operativo de vigilancia y alcoholímetro en fin de año

Tijuana, Baja California.- Con el objetivo de brindar mayor seguridad a los ciudadanos, durante la noche de año nuevo la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana incrementará el despliegue policíaco en un 30 por ciento a fin de aumentar la vigilancia y puntos de revisión en la ciudad, y de esta manera inhibir los incidentes que pudieran registrarse durante la noche de festejo.

Marco Antonio Sotomayor, secretario de Seguridad Pública. Foto temática: El sol de Tijuana

Marco Antonio Sotomayor Amezcua, Secretario de Seguridad Pública de Tijuana informó que, por instrucciones del alcalde, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, la noche del 31 de diciembre, y en el marco del programa "Diciembre Seguro", serán desplegados más de mil policías municipales y se instalarán 30 puntos de revisión, incluidos filtros de alcoholimetría, en distintas zonas y vialidades de la ciudad.

Indicó que debido a que el fin de año es una fecha en la que las personas acostumbran a festejar más que la noche del 24 de diciembre, el despliegue policíaco aumentará en un 30% en comparación con personal operativo que se implementó la noche de navidad.

El titular de la SSPM hizo un exhorto a la ciudadanía a seguir las recomendaciones; no conducir un automóvil si han ingerido bebidas alcohólicas, usar el cinturón de seguridad y no manejar a exceso de velocidad, pues el conducir en estas condiciones pone en riesgo a los demás ciudadanos. Exhortó a la población a no usar armas de fuego, ya que una bala perdida puede ocasionar incidentes fatales.

Foto temática: Uniensenada

Indicó que durante la noche de año nuevo, la Dirección de Bomberos activará a más de 115 bomberos y dispondrá de 48 unidades entre máquinas extintoras, ambulancias, equipos de rescate, unidades operativas y especiales para atender las emergencias que se pudieran generar.

En la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana queremos que los ciudadanos tengan un "Diciembre Seguro" por eso redoblamos esfuerzos para garantizar la seguridad de los Tijuanenses.

Recomendaciones