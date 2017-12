Relatan como fue la muerte de "El Pirata de Culiacán"

Zapopan, Jalisco.- Dentro de las primeras horas de este martes, diversos medios han detallado haber sido consumado el asesinato de quien en redes sociales es conocido como “El Pirata de Culiacán”, un personaje originario de Villa Juárez, Navolato en Sinaloa quien compartía su vida entre fiesta, excentricidades y amistad con diversos famosos.

Aunque la noticia a trascendido como pólvora, incluso circula una fotografía donde presumen sería su cuerpo ultimado, DEBATE tuvo comunicación con la Fiscalía del Estado quien da por confirmado el hecho ocurrido en la madrugada al interior del bar conocido como “Menta2 Cantaros”.

Detallan que el cuerpo aún no ha sido identificado y no confirman se trate de Juan Luis Lagunas Rosales, “El Pirata de Culiacán”, en el atentado existe una persona herida por arma de fuego de quien no se dio su identidad pero fue llevaba a recibir atención médica por su estado grave. El ataque fue directo, las personas llegaron al lugar y se dirigieron hasta donde se encontraba el hoy occiso y le dispararon en repetidas ocasiones, al menos 15 casquillos se encontraron en el lugar.

Dentro de un bar denominado mentados cantaros asesinan al personaje el pirata de culiacan pic.twitter.com/UlfpijdE8V — °WR°⚡️ (@WeritoRuls) 19 de diciembre de 2017

Es el área de homicidios quien esta llevando el caso y quien dará en poco un informe oficial respecto a la investigación que se esta llevando en este proceso.

"Al lugar no ha llegado ningún familiar a reclamar el cuerpo ni identificarlo, por lo que no se puede confirmar se trate de este personaje", detalla FGE.

Sobre el lugar “Menta2 Cátaros” dicen ser un bar pequeño, ubicado en una de las calles principales de este municipio y del que no se tiene registrado un caso similar o alguno que altere el orden.

Esta persona que presumen fue asesinada, publicó horas antes desde su página personal de facebook un video al interior de un departamento, confirmando se encontraba en Guadalajara. En el se ve disfrutando la noche con amigos, entre juegos y bebidas alcohólicas.

Entre sus amigos allegados del medio, con el que se vio juntos en repetidas ocasiones es el cantante Beto Sierra, siendo este quien compartiera en su cuenta personal de facebook un video donde confirma el asesinato de "El Pirata de Culiacán"

Gracias a la popularidad que logró, varios grupos famosos lo contactaron para que apareciera en sus videos musicales. Algunos de ellos son: Código FN, Enigma Norteño, Larry Hernández, Menores de Culiacán, Los Nuevos Rebeldes, Titanes de Durango, entre otros.

Además, el joven era muy popular también gracias a sus frases "Así nomas Quedo" y "puro pirata de Culiacán", la cual se ha compartido y popularizado por medio de las redes sociales por usuarios que consideraban divertidas las ocurrencias de Juan Luis.

Otro personaje popular que acompañó a "El pirata de Culiacán" es "Lady Woo".

Lo que pasó en Torreón, eso pasó: Pirata de Culiacán

Torreón, Coahuila - Hace algunos meses , en redes sociales acusaron a "El Pirata de Culiacán" por haber comenzado un pleito en el que un joven de 21 años resultó muerto.

El 'vlogger' se encontraba presentando un show en el bar "La Traicionera" acompañado de la banda "El Matador" cuando aquél comenzó un alboroto al insultar a los espectadores.

En respuesta, personas en el bar le gritaron y le aventaron cubos de hielo. Los músicos, por su parte, intentaron persuadir a "El Pirata" para que se tranquilizara; sin embargo, éste continuó insultando a la gente.

Cuando la situación llegaba al clímax, uno de los músicos, a quien también le habían aventado hielo, confrontó a un espectador diciéndole que no aventara más. En ese momento empezó el pleito.

Como consecuencia, un joven de 21 años, quien se había tomado una 'selfie' con "El Pirata", murió.

"El Pirata de Culiacán", explica lo que pasó en Torreón. Foto tomada de video.

No obstante, el 'vlogger' respondió a las acusaciones que los cibernautas hicieron asegurando que él no tuvo nada que ver con el pleito. Para ello grabó un nuevo video en el que explica cómo sucedió todo.

"Lo que pasó en Torreón, Coahuila, viejos, eso pasó. Yo me presenté. Yo nomás me fui y me presenté y yo no sé nada de lo que pasó y todo el pedo ahí".

Además, "El Pirata de Culiacán" aseguró que lamenta la muerte del joven y envió 'saludazos' a todo Torreón y, específicamente, a la familia del joven muerto.

Esa no fue la primera vez que quien respondiera al nombre de Juan Luis Lagunas Rosales y quien fue ultimado a balazos este lunes por la noche, causaba polémica por su comportamiento.

