Reo retiene a director de penal en Jaltocán, Hidalgo y pide abrir las puertas (VIDEO)

Jaltocán.- Medios de comunicación locales reportaron que durante la tarde de este 4 de noviembre reos del Centro de Readaptación Social (CERESO) de La Lima, Jaltocán, Hidalgo, realizaron un supuesto motín.

El hecho ocasionó la movilización de 10 policías para intentar controlar la situación que hasta el momento habría dejado una persona herida y al Director del centro penitenciario retenido por los internos.

Minutos después de ventilarse la información, Mauricio Delmar Saavedra, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Hidalgo, confirmó que un reo mantiene retenido al director del centro penitenciario exigiendo la apertura de las puertas.

El funcionario estatal aseguró que no se trata de un motín, sino de un solo recluso que mantiene bajo su custodia al líder del Cereso, después de esto resaltó que no cederán a la petición para evitar que los habitantes corran riesgos.

No hay fuga, no hay riña y no hay motín, es una persona privada de su libertad que tiene tomado al director del penal, dijo Delmar Saavedra.