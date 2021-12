Reporta su camioneta como robada en Guasave y resulta que no sabía dónde la había dejado

Guasave, Sinaloa.- Un vecino de la sindicatura de San Rafael en el municipio de Guasave reportó la desaparición de una camioneta la mañana del pasado viernes, y un día después fue localizada, aclarando que no se trató de un robo si no de una confusión, al no recordar dónde había dejado estacionada la unidad. El afectado informó a agentes policiales que la camioneta era marca Ford, línea Escape, modelo 2006, color verde, y comprobó que el propietario era Javier “N”, de 50 años de edad, con domicilio en la comunidad en mención.

Había informado que el vehículo estaba estacionado por la calle José María Pino Suárez y Lázaro Cárdenas, la cual se localizó al día siguiente, alrededor de las 11:50 horas por el bulevar Peimbert Camacho, entre calle Tabachines y avenida César Aguilar, en la colonia Del Bosque.

A las autoridades policiales se les alertó a las 11:50 horas del sábado, sobre la localización de la unidad y se cotejaron los datos proporcionados por el vecino de San Rafael. Después de la confusión y presentar la documentación correspondiente, se le hizo entrega de su vehículo sin novedades relevantes y sin presentar daños.

Leer más: Montan operativo federal al hallar autos con armas en Culiacán