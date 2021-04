Reportan Semana de Pascua 2021 con saldo blanco en Mazatlán

Sinaloa.- Las autoridades municipales en materia de Seguridad y Protección Civil dieron a conocer la mañana del lunes en entrevista con los medios de comunicación al salir de la reunión de la Mesa de Diálogo por la Paz”, celebrada en la sala de Cabildo de Mazatlán.

El secretario de Segurida Pública Municipal, Juan Ramón Álfaro Gaxiola mencionó que durante esta semana que concluyó el saldo fue positivo y que los elementos que estuvieron apoyando en dicho operativo regresan a cubrir las necesidades que hay en la ciudad en materia de seguridad y que los cadetes retoman sus clases en las aulas.

La semana de pascua, el día domingo concluyó el operativo, ya se incorporan los elementos que había en el área de playa ya se incorporan a sus clases, los cadetes y los elementos en activo se reincorporan a sus sectores” comentó Álfaro Gaxiola.

En cuanto a como consideraba la evaluación final durante la conclusión de dicho operativo el encargado de la seguridad pública en el puerto comentó que consideraba saldo blanco durante esta última semana.

“Terminamos bien, saldo blanco durante esta última semana, vamos a continuar con los rondínes”, dió a conocer Juan Ramón Álfaro Gaxiola, Secretario de Seguridad Pública Municipal.

Por su parte el coordinador de Protección Civil Municipal de Mazatlán, Eloy Ruíz Gastélum comentó que en general fue un gran operativo que inició el pasado 25 de marzo y concluyó el día domingo 11 de abril a las 19:00 horas con el cierre de las playas.

“Si hablamos especificamente en lo que concierne en el Operativo Playero y Protección y Resguardo al Turista podemos considerar un operativo con muy buenos resultados, les puedo comentar que esta semana que concluyó el día domingo se tuvo mayor actividad que la semana anterior, se tuvo un poco de mayor incidencia en el área de playas, específicamente ocasionadas por picaduras de animales marinos, en la Isla de la Piedra, Playa Cerritos y Avenida del Mar, el número de personas extravíadas se incrementó con 23 reportes de esa naturaleza, incidentes con motociclistas que vinieron a la ciudad no se tuvo del conocimiento de alguno de los que vinieron aquí dentro de la ciudad”, comentó Ruíz Gastélum.

No se tuvo un número exacto del arribó de motociclistas al puerto de Mazatlán, debido a que no se tuvo un evento oficial de la Semana de la Moto, si hubó la afluencia, no cómo se esperaba cómo en años anteriores, sólo se tuvo del conocimiento que se organizó un evento en la Isla de la Piedra con una afluencia de aproximadamente unos 300 motociclistas, informó el coordinador de Protección Civil Municipal.

En esta semana los rescates de playa se mantuvieron sin mayores incidencias, para mantener a los bañistas sanos y salvos. En dicho operativo se tuvo la presencia de aproximadamente 1,125 elementos de los tres níveles de gobierno.