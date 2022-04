Reportan como desaparecido a Erick Bustillos, integrante del grupo musical Los Dominantes de Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Erick Bustillos, integrante del grupo musical Los Dominantes de Sinaloa, fue reportado como desaparecido por sus familiares, desde el martes, y la tarde de este jueves marcharán en la ciudad de Los Mochis para pedir a las autoridades que den con su paradero.

El padre de Erick Bustillos, comentó que la marcha será de manera pacífica y saldrán del monumento del Quijote hacia la plazuela 27 de septiembre. A las 16:00 saldrá el contigente.

"Desde el martes no he sabido nada de mi hijo, él salió y andaba vendiendo una camioneta. Al no saber nada de su paradero empezamos a buscarlo con sus amigos y conocidos, pero no hay resultados positivos", dijo el papá.

Leer más: La CEDH investiga denuncias de acoso en la Policía Municipal de Ahome

Trascendió que la madrugada de este jueves el servicio de emergencias 911 recibió una llamada para reportarles que por la calle Matacahui en el Infonavit Mochicahui, estaba una camioneta Cherokee color negra abandonada y con indicios de sangre. Un grupo de agentes municipales preventivos acudieron al lugar y corroboraron el aviso.

Más tarde policías de investigación del estado acudieron a la zona y se encargaron de las diligencias.

Cabe señalar que en la unidad había varios indicios aparte de las manchas de sangre. La evidencia fue procesada por los peritos de la Vicefiscalía zona norte y al concluir el vehículo fue remolcado a la pensión municipal.

Sus seres queridos piden reportar cualquier información que ayude a dar con su paradero al número 6681032097.