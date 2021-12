Reportan fuerte incendio en fábrica de solventes en Lerma; columna de humo oscila los 100 metros

Cerca del medio día de este viernes, cuerpos de emergencia de diferentes localidades se reunen para atender un fuerte incendio dentro de una gran fábrica de solventes en un parque industrial del municipio de Lerma, Estado de México.

Debido a la gravedad del siniestro, cuya columna de humo negro ya alcanzó los más de 100 metros de altura, al lugar han arribado elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Lerma, San Mateo Atenco, Toluca, Metepec, Huixquilucan, Xonacatlán y Ocoyoacac.

Al momento se describen algunas explosiones al interior de la nave industrial debido a los contenedores, que podrían ser de gran tamaño, con altas cantidades de solventes que son ocupados para la elaboración de pinturas.

Ambulancias, papramédicos y elementos de la Cruz Roja de los municipios de Lerma, Metepec y Toluca, juntos con integrantes de Protección Civil, también se encuentran birndando apoyo en la zona.

Se destaca que al parecer no habrían personas dentro del inmueble debido a que es un día feriado, en tanto que el reporte al momento refiere que no hay lesionados ni intoxicados. Se ha cerrado el perimetro en un radio de 600 metros para evitar percances, el incendio aún no ha sido sofocado.

*INFORMACIÓN EN DESARROLLO*