Reportan presunto hundimiento de un barco atunero de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- De manera extra oficial se menciona el posible hundimiento de un barco atunero perteneciente a una empresa de Mazatlán, Sinalloa.

El hecho ocurrió la madrugada del día viernes en las coordenadas 8N y 121W donde se informaba que la embarcación empezaba a hundirse al parecer por un error humano.

Fuentes consultadas expertas en la materia comentaron que la embarcación no estaba hundida en su totalidad, pero no han podido parar la vía de agua, y que al parecer no hay nada que hacer para evitar el hundimiento pero que trabajan fuertemente en ello.

Se solicitó el apoyo a los demás buques atuneros de la conocida empresa mazatleca y se menciona que el barco que presentó el desperfecto es el barco Azteca 7.

Al auxilio acudieron las embarcaciones Azteca 10 y Franz de la misma empresa quienes traen a la tripulación con rumbo a tierra firme.

Se comenta que hay dos lesionados con fractura expuesta quienes son atendidos por el mismo personal, los cuales se dio a conocer de manera extra oficial que se trata del panguero y su ayudante, quienes al momento de querer subir a la tripulación se reventó lo que se conoce como “El Pelícano” donde va un cable y les pegó en las piernas causándole lesiones a uno de ellos de gravedad.

Según la información recabada indica que estaban a la espera de las Guardias Costeras para que brindaran el apoyo a los lesionados y fueran trasladados de emergencia a una institución médica. Pero no han podido parar la vía de agua, al parecer no hay nada que hacer pero le siguen haciendo la lucha

De la misma manera se informó que la zona por donde empezó a ingresar el agua se le conoce como “La bocina”, donde dicen que ya había tenido problemas anteriormente.

Por su parte la empresa propietaria de dichas embarcaciones no ha emitido algún comunicado sobre lo ocurrido.