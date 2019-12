Reporte de gente armada moviliza a autoridades en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La noche de ayer se realizó un operativo por parte de los tres órdenes de Gobierno, luego de un reporte de que había gente armada en pleno corazón del sector Tres Ríos, frente a una conocida plaza comercial.

Durante la acción policial se dieron algunas retenciones de personas que se encontraban dentro de los diferentes negocios del área, quienes más tarde fueron dejadas en libertad, pese a que algunas contaban con antecedentes penales por diversos delitos, pero al no contar con un mandamiento judicial, se optó por soltarlas.

Durante la acción se encontró un maletín presuntamente con 26 mil pesos en efectivo, una funda para pistola, un cargador para arma corta, así como la llave de un vehículo.

En el operativo estuvieron al frente el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, y el comandante de la Novena Zona Militar.

Reporte

Según autoridades, el operativo se realizó luego de un reporte al 9-1-1, alrededor de las 22:30 horas, donde se indicaba que en dicho lugar había gente armada, por lo que en minutos arribaron alrededor de catorce camionetas con elementos de la Guardia Nacional, Defensa Nacional y Policía Estatal, quienes están dentro del operativo Guadalupe-Reyes, y se dispersaron por toda la zona comercial y se introdujeron a los locales para buscar a los presuntos armados.

Policías estatales salen con el maletín asegurado. Foto: Leo Espinoza / El Debate

Luego de unos minutos, retuvieron a algunos hombres, pero al no encontrarles delitos, los dejaron en libertad.

Declaraciones

Por su parte, el titular de la SSP, Cristóbal Castañeda Camarillo, reveló que durante la acción se encontró un maletín con 26 mil pesos en efectivo, así como un cargador para arma de fuego y las llaves de un vehículo, pero nadie dijo ser dueño de dichos objetos, por lo que quedaron asegurados para continuar con las indagaciones.

Sobre si este operativo es por los ecos del 17 de octubre, lo negó, y aseguró que es por el Guadalupe–Reyes, y que no hay temor por parte de la autoridad civil, ya que estos operativos se realizan para darle seguridad a los ciudadanos.

Balean la fachada de casino en isla Musala

La fachada de un conocido casino ubicado en la isla Musala fue objeto de un atentado a balazos por parte presuntamente de un cliente, que según algunas versiones perdió una fuerte cantidad de dinero, y, molesto, salió del local y nuevamente regresó con arma en mano y disparó en varias ocasiones, destrozando la puerta principal, la cual era de cristal, quedando hecha añicos.

El reporte del hecho se registró alrededor de las 20:50 horas de ayer, luego de una llamada a los números de emergencias, donde denunciaban la agresión. Momentos después arribaron varias patrullas de la Policía Estatal, y luego de recabar datos acordonaron el área afectada en espera de personal de Periciales y de Investigación.

Destrozada quedó la puerta principal. Foto: Leo Espinoza / El Debate

Se dijo que en la acción no resultó lesionada ninguna persona. Sobre el presunto agresor, al cierre de la edición no se tenía conocimiento de que hubiera sido detenido. Del lugar afectado se recogieron varios casquillos de arma corta.

Comunicado oficial de autoridades

Tras reporte de personas armadas en las inmediaciones del Desarrollo Urbano Tres Ríos en Culiacán, elementos de la Policía Estatal Preventiva, la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Novena Zona Militar y de la Guardia Nacional desplegaron un operativo para brindar seguridad a la población, así lo dio a conocer el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo.

El titular de la SSP Sinaloa describió que, por medio del Número de Emergencias 9-1-1, la noche del 10 de diciembre se recibió un reporte en el que se indicaba la presencia de personas armadas en dicho sector comercial, motivo por el cual de manera inmediata se desplegó un dispositivo con personal de las fuerzas federales y la Policía Estatal Preventiva, para asegurar la integridad de todos.

Elementos militares durante el operativo de la noche de ayer. Foto: Cortesía

Durante las acciones, los elementos hicieron recorridos de reconocimiento por distintos restaurantes, bares y centros comerciales con el fin de encontrar indicios, así como de brindar seguridad y tranquilidad a los comensales.

Como resultado, al entrevistarse con los presentes, los efectivos localizaron a unas personas que contaban con antecedentes penales, pero que no contaban con un mandamiento judicial y no portaban objetivo de delito alguno, por lo que no fueron asegurados.

Además, encontraron una maleta que contenía más de 25 mil pesos con una llave de un vehículo, misma que ninguno de los presentes reconoció, posteriormente se aproximaron a la unidad motriz y en su interior localizaron una funda para arma de fuego y un cargador, por lo que todo lo mencionado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Estas acciones forman parte de la vigilancia constante y permanente que se lleva a cabo dentro del Plan General Guadalupe-Reyes 2019-2020, para garantizar la tranquilidad de todos los sinaloenses.