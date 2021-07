Rescata inspectora de Comercio a turista mexiquense de morir ahogado en Mazatlán

Sinaloa.- Este sábado Perla Nayatsin Moreno Delgado, inspectora de la Subdirección de Comercio rescató de morir ahogado en playa de Mazatlán, Sinaloa, a un turista originario del Estado de México.

Perla relató que a las 8:00 de la mañana arribó al monumento Al Pescador para dar inicio con la inspección al comercio de la zona, cuando escuchó que un hombre pedía auxilio al no poder salir del mar.

Por un momento Perla pensó que era un juego de la personas, pero tras escuchar fuertes gritos lo ubicó en la desolada playa y no dudó en prestarle auxilio.

“Me aventé, ya tratando de platicar con el señor, ya que estaba dentro del mar, tratando de tranquilizarlo en lo que yo alcanzaba a llegar con él (a la orilla), le dije que me tomara de la espalda, que se tranquilizara para que no me fuera a hundir él también a mí, y sí gracias a Dios se tranquilizó y me lo eché aquí al hombro hasta que logré sacarlo”, explicó.

La trabajadora del Ayuntamiento de Mazatlán dijo que es la primera vez que la vida le permite hacer algo tan importante por un ser humano, y en ningún momento pensó que estaba arriesgando su vida por alguien más.