Rescatan a 4 personas; detiene a 7 por privación de libertad en Veracruz

Xalapa, Veracruz.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) rescató a cuatro personas que habían sido privadas ilegalmente de su libertad; asimismo, detuvo a siete presuntos responsables del delito.

Durante una primera acción, en un inmueble ubicado entre las calles Mártires 15 de Mayo y Salvador Díaz Mirón, de Río Blanco, los efectivos ubicaron a Y. P. H., a quien se le brindó atención médica.

En la calle Mariano Matamoros, fraccionamiento Los Pinos de Veracruz, rescataron a J. C. V. C. y J. E. R. C., luego de un reporte al 911; y detuvieron a Juan “N” y Pablo “N”, como presuntos señalados de privarlos de la libertad.

En un hotel ubicado en la carretera México-Tuxpan, en la colonia Azteca de Tihuatlán, localizaron a O. A. H., quien había sido secuestrado el pasado 09 de septiembre cuando se dirigía a Tuxpan, a bordo de un vehículo propiedad de la empresa Coppel. Por lo anterior, capturaron a Guillermo “N”, Eder “N”, Arturo “N”, Irán Levi “N” y Heriberto “N”.

Los reportes refieren el robo con violencia de una camioneta Nissan, placas XB87407. Al encontrarla, los elementos escucharon gritos de auxilio provenientes de una de las habitaciones del hotel, donde estaban seis hombres y a una persona que expresó haber sido secuestrada.

En este evento aseguraron dos armas de fuego; una sin marca tipo revólver calibre 38 especial, abastecida con cuatro cartuchos útiles, y otra tipo escuadra, sin cargador; así como dos cartuchos útiles marca Águila, calibre 410.

Los siete detenidos, el material y la camioneta fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, como parte del programa “Unidos para la Construcción de la Paz”, en el que participan las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA), de Marina-Armada de México (SEMAR) y Seguridad Pública, junto con la Guardia Nacional y la Policía Federal.