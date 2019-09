Rescatan a pareja que casi muere al cruzar un arroyo en Navolato

Sinaloa.- “Esto que me pasó me quedó marcado, nunca lo voy a olvidar”, fueron las palabras de Gabriela N., quien gracias a un hombre que pidió ayuda a los cuerpos de auxilio salvó la vida y la de su esposo, luego de que la corriente de un arroyo se los llevara con la motocicleta que llevaban jalando al momento de pretender cruzar hacia la otra orilla.

Su cónyuge lleva por nombre Omar, vecino del Tigre, perteneciente al municipio de Navolato; ella del poblado La Primavera.

Reportan a las autoridades a una pareja apunto de ahogarse

El reporte de la emergencia llegó alrededor de las 16:50 horas de ayer, donde se informaba que por la carretera Juan Aldama, el Tigre, hacia La Palma, estaba una pareja de jóvenes a punto de ahogarse en un arroyo debido a que la corriente se los había llevado. Personal del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil del municipio cañero se trasladaron de inmediato hacia el lugar, así como paramédicos de Cruz Roja, para brindar ayuda.

Versión sobre como la pareja casi se ahoga

En el arroyo de Los Chaparrales, que se ubica en la mitad del camino de los poblados mencionados, Omar y Gabriela transitaban en su motocicleta, en la cual venían de ver a una de las suegras, cuando al llegar al arroyo decidieron bajarse de la unidad y cruzar a pie jalando el vehículo de dos ruedas.

Gabriela narra lo sucedido. Atrás [playera gris], su esposo. Foto: El Debate

Justo a la mitad, la corriente estaba más fuerte, y de pronto un tronco de un árbol salió entre el afluente y los golpeó, perdiendo el equilibrio, siendo derribados hacia la orilla del puente.

Al tratar de ponerse de pie, Gabriela narró que sus pies ya no alcanzaron el firme y empezó a tragar agua y lodo. “Yo buscaba a mis esposo, y no lo veía, por lo que me angustié más y trataba de luchar contra la corriente. Luego me aferré a un tronco que estaba en la orilla y empecé a pedir auxilio”.

La mujer mencionó que gracias a Dios un hombre, quien no supo quién era, trató de ayudarla, pero debido a la fuerte corriente del agua no lo logró, y mejor decidió pedir auxilio al 911, y luego de una hora llegaron los cuerpos de auxilio.

Bomberos rescatan a pareja que casi se ahoga en arroyo de Navolato

Bomberos, personal de Protección Civil, elementos de la Policía Municipal y pobladores que supieron del hecho se unieron. Con cuerdas realizaron maniobras y después de varios minutos rescataron a la mujer; y momentos después a Omar, quien se encontraba a varios metros donde estaba su esposa. Tras varios minutos del rescate, Gabriela, aún con el susto reflejado en su rostro, dijo que ese momento siempre lo llevará en su mente.